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Гимн Молдовы перевели на русский язык: реакция Минобразования

Гимн Молдовы перевели на русский язык: реакция Минобразования
фото: esp.md, скрин фото со страницы преподавателя в «Фейсбуке»

Преподаватель Школы искусств села Мерены Новоаненского района опубликовал в социальных сетях новый учебник по музыкальному образованию для 5 класса, предназначенный для русскоговорящих учащихся.​ В учебнике содержится перевод государственного гимна Молдовы «Limba noastră» на русский язык — «Наш язык». Министерство образования прокомментировало ситуацию и пояснило, что ответственность за корректный перевод учебника с румынского на русский язык лежит на издательстве, сообщает esp.md

Преподаватель, рассказавший об учебнике написал, что он не русофоб, но удивлён тому, что государственный гимн перевели на другой язык. Он отметил, что разучивал с детьми гимн на румынском, и выразил недоумение, что как оказалось, в учебнике текст на русском.

В Министерстве образования отреагировали на эту ситуацию:

«В соответствии с Регламентом о выборе и закупке школьных учебников, Министерство одобряет вариант учебников на румынском языке. Перевод их на русский язык является ответственностью издательств. В соответствии с законом „О Государственном гимне РМ“ гимн исполняют на румынском языке. Министерство проведет встречу с представителями издательства, чтобы уточнить, как исправить ситуацию и как она вписывается в правовые рамки. Намерение представителей издательства предоставить русскоязычным детям возможность понять смысл государственного гимна не должно препятствовать соблюдению законодательной базы», — пояснил министр образования и исследований РМ Дан Перчун.

Также ведомство поблагодарило тех, кто сообщает о проблемах в учебниках, и обязуется использовать все необходимые рычаги для обеспечения качества учебных материалов.

Напомним, правящей в Молдове партией «Действие и солидарность» русский язык был лишен статуса межнационального общения. При этом, его используют в обиходе большинство граждан (70%), а 40% считают родным. В тоже время, был принял закон о замене синтагмы «молдавский язык» на «румынский язык» во всем законодательстве РМ, включая Конституцию. За основу было взято решение Конституционного суда от 2013 года, который определил приоритет текста Декларации о независимости, где государственным языком назван румынский, над текстом Конституции РМ, в которой указан молдавский.

В учебных заведениях Молдовы 1 сентября в этом году началось с дидактического проекта, посвященного евроинтеграции. Министр образования и исследований Дан Перчун тогда пояснил, что тема сочинения выбрана с учетом того, что РМ в 2022 году получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС и возлагает надежды на то, что переговоры о присоединении начнутся до конца этого года.

  • Сегодня, 18:57
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