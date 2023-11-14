Израильские войска получили контроль над зданием парламента в городе Газа. Фотографии военных в помещениях законодательного совета палестинского движения «Хамас» опубликовало множество израильских СМИ со ссылкой на соцсети, передаёт РБК
ЦАХАЛ захватила парламент Газы, сообщает The Times of Israel.
Газета опубликовала фото, «циркулирующее в социальных сетях», на котором показаны военнослужащие бригады «Голани» внутри здания парламента в Газе.
Как отмечает The Times of Israel, с 2007 года, после захвата группировкой ХАМАС власти в секторе Газа, в здании законодательного совета заседали только члены группировки.
13 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант и пресс-служба ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа.
«Нет сил ХАМАС, способных остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается в каждой точке. ХАМАС потерял контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к его правительству», — подчеркнул Галант.
В конце октября израильская армия вошла в сектор Газа, а в начале ноября войска окружили крупнейший город региона Газа и продвинулись до побережья, разделив сектор на северную и южную части. 7 ноября генерал ЦАХАЛ Яро Финкельман сообщил, что «впервые за десятилетия» бои ведутся в центре Газы.
Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников, большинство из которых женщины и дети, всего несколько десятков израильтян. Об этом 13 ноября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на израильский источник, сообщает iz.ru
По его словам, о соглашении может быть объявлено в течение нескольких дней, если будут согласованы окончательные детали. Предварительное соглашение предусматривает освобождение израильских женщин и детей группами одновременно с палестинскими женщинами и молодыми людьми, содержащимися в израильских тюрьмах.
Израиль хочет освободить всех 100 женщин и детей, но первоначальное число, вероятно, будет меньше, допустил собеседник, так как ХАМАС готово освободить только 70 женщин и детей.
Число палестинских женщин и молодых людей, которых могут обменять, неясно, но арабский чиновник сообщил, что в тюрьме находится по меньшей мере 120 человек.
По словам израильского чиновника, обмен будет сопровождаться временным прекращением огня, возможно, на пять дней. Это перемирие позволит израильским пленным безопасно вернуться на родину. Это также могло бы увеличить международную помощь населению в секторе Газа и облегчить гуманитарный кризис в анклаве.
Президент США Джо Байден выразил решительную поддержку Вашингтоном сделки по освобождению заложников в воскресном телефонном разговоре, выразив личную признательность эмиру Катара Тамиму бен Хамаду аль-Тани, чья страна выступила посредником с ХАМАС, пишет издание.
ХАМАС в общей сложности удерживает от 240 до 250 заложников, добавил собеседник. Большинство из них являются гражданами Израиля, некоторые имеют двойное гражданство. Около 35 человек — тайцы, работавшие в стране.
13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие. В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен потребовать от Израиля немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа. За день до этого он призвал ХАМАС к «немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников».
ВОЗ: Крупнейшая больница Газы превращается в кладбище
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер в интервью Би-би-си рассказал о происходящем в центральной больнице Газы «Аш-Шифа».
Ранее сообщалось, что из-за отсутствия топлива в больнице умерли несколько родившихся раньше срока младенцев, которые нуждались в реанимации, сообщает bbc.com
По словам Линдмайера, крайне серьезную озабоченность вызывает не только судьба новорожденных, но и 45 пациентов, жизнь которых зависит от диализа почек: из-за отсутствия электричества необходимая для этого аппаратура перестала работать.
Линдмайер заявил, что сейчас в больнице находятся 600 пациентов, в ее помещениях также укрываются многие мирные жители.
По словам врачей в Газе, в больнице и около нее появляется все больше тел умерших людей.