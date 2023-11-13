Dnestr.TV

 
0

ООН: Искусственный интеллект присоединяется к борьбе с изменением климата

ООН: Искусственный интеллект присоединяется к борьбе с изменением климата
фото-коллаж: azertag.az

Как отмечают в ООН, решать многие вопросы, в том числе касающиеся управления ресурсами, снижения выбросов углерода, исследований в области возобновляемой энергии, благодаря ИИ будет гораздо проще.

В преддверии 28-й конференции ООН по изменению климата (COP28), запланированной на конец ноября в Дубае, ООН активно изучает, как искусственный интеллект может помочь международному сообществу справиться с последствиями глобального потепления, передает forbes.kz

Согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), возможности искусственного интеллекта в том, что касается обработки огромных объемов данных, значительно улучшают моделирование и прогнозирование паттернов изменения климата, что может помочь властям стран разрабатывать эффективные стратегии адаптации к нему и смягчения его последствий.

Например, в рамках проекта в Бурунди, Чаде и Судане, основанном на использовании ИИ, проводится анализ предшествующих изменений в окружающей среде с целью предоставления прогнозов этих изменений в будущем.

Еще одним примером является приложение MyAnga, которое помогает пастухам в Кении готовиться к засухе, используя данные, полученные от глобальных метеорологических станций и спутников.

Предотвращение природных катастроф

Помимо предсказания неблагоприятных погодных условий, искусственный интеллект также может содействовать более эффективной подготовке населения к климатическим бедствиям, повышая точность погодных прогнозов и используя системы раннего предупреждения.

Такого рода инициативы направлены на выявление зон высокого риска и внедрение планов эффективного реагирования. Например, в отношении территорий, подверженных оползням, такие механизмы позволят местным властям снижать риски и обеспечивать безопасность групп населения, находящихся в уязвимом положении.

Использование преимуществ искусственного интеллекта также является составной частью новаторской инициативы Генерального секретаря ООН Early Warnings for All («Ранние предупреждения для всех»). Эта инициатива была запущена ранее в текущем году, она направлена на обеспечение защиты каждого человека на Земле от опасных погодных, водных или климатических событий.

Качество воздуха в городах

Искусственный интеллект играет ключевую роль в создании карт качества воздуха. На сегодняшний день уже существует множество приложений, которые позволяют жителям городов получать информацию об уровне загрязнения с точностью до районов и даже микрорайонов. Таким образом, ИИ может способствовать улучшению общественного здоровья.

Кроме того, искусственный интеллект способствует совершенствованию городского планирования, а также эффективному управлению транспортными системами и процессами обработки отходов, что значительно улучшает качество жизни в городах.

Индустрия моды

На сегодняшний день оборот глобальной индустрии моды составляет 2,4 триллиона долларов, в этом секторе работает более 300 миллионов человек. При этом производство одежды нередко связано со значительными выбросами вредных веществ, использованием огромных объемов воды и соответственно – нанесением существенного вреда экологии.

По данным Альянса ООН за устойчивую моду, без радикальных изменений в производственных процессах и потребительских привычках, издержки модной индустрии будут продолжать расти.

Искусственный интеллект может содействовать оптимизации производства, сокращению отходов и контролю потребления.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство представляет собой еще одну отрасль с высокими объемами выбросов. Согласно докладу ООН об оценке климатических изменений, именно на этот сектор приходится около 22 процентов глобальных эмиссий парниковых газов.

Однако использование искусственного интеллекта может изменить ситуацию. С помощью «умных сетей» искусственный интеллект может помочь сбалансировать спрос и предложение товаров, облегчая интеграцию возобновляемых источников энергии в системы энергоснабжения и уменьшая зависимость от ископаемых видов топлива. Кроме того, ИИ может помочь оптимизировать практики сельского хозяйства как для небольших фермерских хозяйств, так и для крупных корпораций, сокращая отходы и минимизируя экологическое воздействие на окружающую среду.

  • Сегодня, 10:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна