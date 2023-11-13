Как отмечают в ООН, решать многие вопросы, в том числе касающиеся управления ресурсами, снижения выбросов углерода, исследований в области возобновляемой энергии, благодаря ИИ будет гораздо проще.
В преддверии 28-й конференции ООН по изменению климата (COP28), запланированной на конец ноября в Дубае, ООН активно изучает, как искусственный интеллект может помочь международному сообществу справиться с последствиями глобального потепления, передает forbes.kz
Согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), возможности искусственного интеллекта в том, что касается обработки огромных объемов данных, значительно улучшают моделирование и прогнозирование паттернов изменения климата, что может помочь властям стран разрабатывать эффективные стратегии адаптации к нему и смягчения его последствий.
Например, в рамках проекта в Бурунди, Чаде и Судане, основанном на использовании ИИ, проводится анализ предшествующих изменений в окружающей среде с целью предоставления прогнозов этих изменений в будущем.
Еще одним примером является приложение MyAnga, которое помогает пастухам в Кении готовиться к засухе, используя данные, полученные от глобальных метеорологических станций и спутников.
Предотвращение природных катастроф
Помимо предсказания неблагоприятных погодных условий, искусственный интеллект также может содействовать более эффективной подготовке населения к климатическим бедствиям, повышая точность погодных прогнозов и используя системы раннего предупреждения.
Такого рода инициативы направлены на выявление зон высокого риска и внедрение планов эффективного реагирования. Например, в отношении территорий, подверженных оползням, такие механизмы позволят местным властям снижать риски и обеспечивать безопасность групп населения, находящихся в уязвимом положении.
Использование преимуществ искусственного интеллекта также является составной частью новаторской инициативы Генерального секретаря ООН Early Warnings for All («Ранние предупреждения для всех»). Эта инициатива была запущена ранее в текущем году, она направлена на обеспечение защиты каждого человека на Земле от опасных погодных, водных или климатических событий. Качество воздуха в городах
Искусственный интеллект играет ключевую роль в создании карт качества воздуха. На сегодняшний день уже существует множество приложений, которые позволяют жителям городов получать информацию об уровне загрязнения с точностью до районов и даже микрорайонов. Таким образом, ИИ может способствовать улучшению общественного здоровья.
Кроме того, искусственный интеллект способствует совершенствованию городского планирования, а также эффективному управлению транспортными системами и процессами обработки отходов, что значительно улучшает качество жизни в городах.
Индустрия моды
На сегодняшний день оборот глобальной индустрии моды составляет 2,4 триллиона долларов, в этом секторе работает более 300 миллионов человек. При этом производство одежды нередко связано со значительными выбросами вредных веществ, использованием огромных объемов воды и соответственно – нанесением существенного вреда экологии.
По данным Альянса ООН за устойчивую моду, без радикальных изменений в производственных процессах и потребительских привычках, издержки модной индустрии будут продолжать расти.
Искусственный интеллект может содействовать оптимизации производства, сокращению отходов и контролю потребления.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство представляет собой еще одну отрасль с высокими объемами выбросов. Согласно докладу ООН об оценке климатических изменений, именно на этот сектор приходится около 22 процентов глобальных эмиссий парниковых газов.
Однако использование искусственного интеллекта может изменить ситуацию. С помощью «умных сетей» искусственный интеллект может помочь сбалансировать спрос и предложение товаров, облегчая интеграцию возобновляемых источников энергии в системы энергоснабжения и уменьшая зависимость от ископаемых видов топлива. Кроме того, ИИ может помочь оптимизировать практики сельского хозяйства как для небольших фермерских хозяйств, так и для крупных корпораций, сокращая отходы и минимизируя экологическое воздействие на окружающую среду.