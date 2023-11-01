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В мире снижается производство вина

В мире снижается производство вина
фото:REUTERS - OGNEN TEOFILOVSKI

По оценкам Международной организации виноградарства и виноделия, мировое производство вина в этом году будет самым низким за последние шесть десятилетий. Это связано с неурожаем в Южном полушарии и некоторых крупных европейских странах-производителях. В Республике Молдова тоже будет произведено меньше вина.

В этом году урожай винограда в нашей стране будет на 15% ниже прогнозируемого. Количество вина также будет меньше, заявил в рамках передачи "Zi de Zi" на Радио Молдова Андриан Диголян, государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, передаёт radiomoldova

"В конце весны мы предполагали, что урожай будет таким же, как в 2022 году, то есть мы предполагали около 260 тыс. тонн винограда. В августе у нас была засуха и отсутствие осадков, и сейчас, по нашим оценкам, мы получим около 230 тыс. тонн, что на 15% меньше количества, которое мы прогнозировали весной. Я могу вас заверить, что производство будет ниже, но качество винограда хорошее, а значит, мы получим хорошие вина, достойные медалей", - сказал Андриан Диголян.

По предварительным данным Международной организации винограда и вина, мировое производство вина в 2023 году составит в среднем более 24 млрд литров. Это на 7% меньше, чем в 2022 году, и станет самым низким показателем с 1961 года.

Наиболее пострадавшими от климатических условий в северном полушарии являются Италия, Испания и Греция. В южном полушарии - Австралия, Аргентина, Чили, ЮАР и Бразилия - ежегодное сокращение составляет от 10% до 30%.

Франция, напротив, стала в этом году крупнейшим производителем вина в мире: объем производства оценивается в 4,5 млрд литров, что соответствует уровню прошлого года и на 3% выше среднего показателя за последние пять лет.

Вторым по величине производителем является Италия с объемом производства 4,4 млрд литров, что является самым низким показателем с 2017 года, а Испания сохраняет за собой звание третьего по величине мирового производителя вина с объемом производства 3 млрд литров.

  • Сегодня, 10:11
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