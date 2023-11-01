фото: newsmaker, главный редактор издательства Ştiinţa Мирча Чобану
В случае с учебником по музыкальному образованию, в котором государственный гимн Молдовы приводится на русском языке, были учтены потребности иноязычных учащихся понимать текст государственного гимна. Главный редактор издательства Мирча Чобану заявил для Радио Europa Liberă, что этот учебник не будет переиздан, передает ipn.md
„Учебник — это не чья-то амбиция, это рабочий инструмент ребенка. В законе указано, что государственный гимн Республики Молдова исполняется на румынском языке, и перечислены ситуации, когда его исполняют. Уроки музыки в этот список не включены, поэтому ни на какой закон никто не посягает”, — объясняет Мирча Чобану.
Главный редактор издательства Știința говорит, что ни учебная программа по этому предмету, ни учебники по музыке для V класса на румынском и русском языках не требуют исполнения гимна.
По его словам, даже детям, для которых румынский язык родной, в этом возрасте сложно понять суть поэзии Алексея Матеевича, автора стихотворения Limba noastră („Наш язык”), ставшего гимном Республики Молдова в 1995 году.
„Поэт из Кишинева Дмитрий Ольченко, который пишет на русском языке, перевел стихотворение Матеевича еще в 1987 году, и с тех пор и до сегодняшнего дня я не слышал, чтобы русскоязычные люди спешили петь его по-русски, оскверняя гимн, как считают некоторые. Ничего страшного не происходит при переводе стихотворения, даже если это стихотворение легло в основу гимна”, - сказал Мирча Чобану, который сам и писатель, и публицист.
Он рассказал, что до этого года, когда данный учебник был переиздан, текст был на румынском языке, но учебного задания не было.
„Сейчас учащемуся предлагается прослушать гимн в Интернете, исполнить мелодию, прослушивая ее в Интернете или прослеживая ноты по учебнику. Что бы понял ребенок V класса, если бы текст был на румынском языке? Если текст на русском языке, то ребенок сможет комментировать, отвечать на вопросы. Поэзию Матеевича в школе преподают только в VII классе с преподаванием на румынском языке. В школах с преподаванием на русском языке на уроках по румынскому языку иноязычным учащимся преподают в XI классе”, — сказал главный редактор издательства.
Мирча Чобану отметил, отвечая на вопросы корреспондента NM, что не понимает, почему этот учебник нужно переиздавать.
«Это учебник, переведенный на русский язык по его румынской версии. Это учебник для всех наших детей, обучающихся не на румынском языке. Стихи Алексея Матеевича изучают на румынском языке на уроках румынского языка и литературы в старших классах средней школы. Все остальные учебники — от физики и химии до изобразительного искусства и музыки — на русском. Где вы видите здесь противоречие? Вам кажется преступной идея, когда пятиклассники, только что окончившие начальную школу, открывают учебник и читают понятный им текст? Или идея перевести стихи Алексея Матеевича так, чтобы русскоязычные могли понять, о чем идет речь?», — сказал Чобану, отвечая на вопросы NM.
Он также передал NM письмо, которое он направил министерству образования после скандала.
В письме он пишет, что в учебнике не говорится о том, что слова гимна нужно выучить на русском языке. «Перевод лишь знакомит учащихся со смыслом текста гимна».
Редактор издательства также выразил возмущение сообщением министерства после скандала, отметив, что оно звучит «как угроза из давно минувших времен». Чобану имел в виду слова министерства о том, что оно вызовет представителей издательства, отвечающего за содержание учебников, и обсудит, как эту проблему решить.
«А призыв в конце текста быть начеку и вовсе вызывает недоумение. Мы пережили время, когда доносы „добросовестных граждан“ были в порядке вещей, и мы знаем, к каким последствиям это привело. Мы просто призываем всех заниматься своим делом. Это самое воспитательное и патриотическое дело», — говорится в письме.
Напомним, 10 ноября учитель музыки школы имени Эмила Никулы в селе Мерень опубликовал в Facebook фотографию страницы из учебника по музыке для 5 класса на русском языке. На фото текст гимна Молдовы перевели на русский язык. Его публикация вызвала бурную реакцию в комментариях. «Какой бред. Гимн Молдовы для русских», «Это осквернение государственного гимна или нет?» и «Русскоязычные не обязаны учить даже гимн государства, в котором живут, потому что наши еврофилы перевели его на язык оккупантов» — вот лишь некоторые из откликов интернет-пользователей.
Министерство образования узнало об этом факте из поста учителя музыки. В комментариях к посту некоторые назвали это «осквернением гимна страны». Министерство заявило, что созовет представителей издательства, чтобы обсудить, как исправить эту ситуацию.