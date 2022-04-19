Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья, а также другие ведущие общественные организации республики подготовят и подпишут коллективное обращение, которое будет направлено России, Украине, США, Евросоюзу, руководству Молдовы, в Европарламент и Евросовет.
Повод - блокирование на таможне Молдовы экспортных грузов трех приднестровских заводов: «Электромаша», «Молдавизолита» и бендерского «Потенциала». Это уже привело к тяжелым последствиям для предприятий, сообщает novostipmr.com
Как известно, проблемы с экспортом у них внезапно начались с лета нынешнего года. В Молдове их продукцию вдруг объявили товаром двойного назначения, то есть таким, который можно использовать в военной промышленности. При этом до лета никаких сложностей с прохождением молдавской таможни у продукции всех трех предприятий не было.
Кишинев ссылается на постановление правительства РМ от 2002 года, которое определяет возможность отнесения товаров к грузам двойного назначения. Представители приднестровских предприятий говорят, что этот документ давно себя изжил, морально устарел, а с учетом тех видов продукции, которые выпускаются на «Молдавизолите», «Электромаше» и «Потенциале», вообще не должен к ним относиться.
О том, что товары - например, того же «Молдавизолита» - носят исключительно гражданское назначение, говорят не только российские эксперты, но и румынские специалисты из агентства ANCEX.
Молдавская сторона тоже не может внятно объяснить, по каким конкретно критериям она вдруг отнесла продукцию трех приднестровских предприятий к грузам двойного назначения. Возникает впечатление, что это просто искусственный предлог, а цель, опять же, может быть в другом – нанести очередной удар по экономике ПМР и вынудить приднестровские предприятия к каким-то уступкам.
О том, что новые требования надуманны, свидетельствуют и некоторые ответы, которые сегодня приходят из Кишинева. «Молдавизолиту», например, было отказано в отправке товаров в Россию со следующей интересной формулировкой: «это нанесло бы ущерб безопасности, национальным интересам и внешней политике Молдовы». То есть получается, что мотив тут, скорее, политический. «Это уведомление косвенно подтверждает, что наша продукция не является товаром двойного назначения», - говорит представитель завода Алексей Кабанов.
Отметим, что грузы «Молдавизолита», направляющиеся в Европу, молдавские власти хоть и частично, но пропускают. «Возможно, Молдова хочет отчитаться перед Западом в том, что вот, посмотрите, двусторонняя торговля с Россией сокращается. Это может происходить в том числе в контексте того, что РМ активно выходит из различных соглашений в рамках СНГ», - не исключает начальник главного внешнеполитического управления МИД ПМР Дмитрий Паламарчук.
Непонятное решение Кишинева в отношении «Электромаша», «Молдавизолита» и «Потенциала» может лишить работы почти 1,4 тысячи человек. А если учитывать семьи, то, по словам председателя Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Юрия Чебана, без средств к существованию могут остаться в общей сложности порядка 4 тысяч человек.
«Потенциал» прекратил производство с конца августа – его склады забиты готовой продукцией. Такая же ситуация на «Молдавизолите»: завод отправил почти 600 работников в вынужденный простой с 11 октября.
«Электромаш» с августа по ноябрь отгрузил лишь 25% от планировавшегося объема поставок. «У нас колоссальные финансовые потери, а также имиджевые потери перед нашими партнерами. Мы теряем репутацию надежных поставщиков, не можем формировать портфель заказов на 2024 год. Рынки, где мы работаем, являются высококонкурентными, наша продукция очень быстро замещается другими предприятиями. Под угрозой занятость коллектива, удержание специалистов», - рассказал генеральный директор "Электромаша" Владимир Трандасир.
Руководитель «Потенциала» Петр Гужев добавил, что у него на заводе уже уволились 13 высококлассных станочников. Найти им замену будет сложно.
Приднестровские предприятия обратились с письмами к главе делегации ЕС в Молдове, руководству правительства РМ, послам России и США в Молдове.
Американское посольство отреагировало: его представитель побывал на всех трех заводах, сделал детальный обход, ему показали цеха, оборудование и готовую продукцию. «Он согласился с тем, что необходимо направить на производство комиссию для выдачи экспертного заключения о том, что наша продукция не является грузом двойного назначения», - рассказал сегодня на совещании в СПАПП представитель "Молдавизолита" Алексей Кабанов.
Но пока визит американского дипломата ничего не дал: ситуация никак не улучшилась.
Министерство экономического развития ПМР с августа вплотную работает как с самими пострадавшими предприятиями, так и с их зарубежными контрагентами, чтобы «Электромаш», «Молдавизолит» и «Потенциал» не попали под дополнительные финансовые санкции. По словам первого заместителя министра Алевтины Слинченко, для всех трех заводов будут рассрочки по налогам, они не будут платить подоходный и единый социальный налоги с оплаты простоя. Минэкономразвития готово выслушать все предложения по господдержке предприятий, чтобы не допустить потери их производственных мощностей.
Но, конечно, в ситуацию нужно вмешаться и международным посредникам. Как констатировал председатель СПАПП Юрий Чебан, Молдова в числе прочего нарушает и Соглашение об ассоциации с ЕС, в котором идет речь об устойчивом разрешении вопроса вокруг Приднестровья, а также об улучшении деловой среды, упрощении процедур торговли и таможенных процедур, обеспечении недискриминационного администрирования. Все это Кишинев, получается, не выполняет, а его отношения с Приднестровьем только накаляются, пишет novostipmr.