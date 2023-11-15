Проект ограничений обращения наличных денежных средств одобрило правительство Молдовы на заседании в среду, решение было принято вопреки активным возражениям рабочей группы, бухгалтерского сообщества и других специалистов, передаёт sputniknews.ru
"Этот законопроект не получил благоприятное заключение со стороны рабочей группы государственной комиссии. Есть много замечаний. У бухгалтерского сообщества также есть много замечаний. Может, стоит провести дополнительные консультации по этому проекту до принятия на заседании правительства? Это наша просьба", – заявил на заседании председатель патронатов Леонид Череску.
Премьер Дорин Речан, однако, возразил, отметив, что проект направлен исключительно во благо граждан, в том числе на противодействие подкупу избирателей.
"Мы должны продолжать заботиться о том, чтобы очистить процесс обращения наличных средств. Мы должны понимать, что это сложный процесс. С другой стороны, это сделает более прозрачной деятельность и экономических агентов, и всех ведомств", – подчеркнул Речан.
Позже на брифинге пресс-секретарь правительства Даниел Водэ также прокомментировал принятое министрами решение. По его словам, кабмин просто высказал принципиальную позицию, а общественные слушания проведут уже в парламенте.
"Кабмин рассмотрел эту инициативу и высказался, что да, операции с наличными должны быть уточнены в ясных и четких рамках (...) Парламентские комиссии обычно консультируются с бизнес-средой, есть консультации в парламентской процедуре. (...) Вы знаете, что правительство и патронаты – это разные институты. Кабмин посчитал целесообразным (...) и что анализ достаточен и убедителен с нашей стороны. Пусть (проект) уходит в парламент. Мы не устанавливаем повестку патронатов, профсоюзов или коллег из других объединений, включая тех, кто может публично высказываться. Наоборот, мы аргументировали, что еще будут обсуждения на эту тему и на парламентской платформе", – отметил Водэ.
По мнению ряда экспертов, содержащиеся в новом законопроекте нормы могут привести к появлению в стране теневых схем, так как положения закона касаются покупки недвижимости, сборов за металлолом, розничной торговли и других областей деятельности юридических и физических лиц.
Движимое и недвижимое имущество больше нельзя будет купить за наличные
"Лица имеют право оплатить наличными приобретаемое имущество/транспортные средства только в том случае, если стоимость приобретаемого имущества не превышает 100 среднемесячных заработных плат по экономике в случае с недвижимостью и 50 среднемесячных заработных плат по экономике в случае автомобильного транспорта", - говорится в проекте, сообщает realitatea.md
Нотариусы будут обязаны обеспечить, чтобы оплата была произведена перечислением. В противном случае они не будут удостоверять подлинность договора купли-продажи.
Сумма операций с наличными деньгами между физическими и юридическими лицами не будет превышать 100 000 леев. Положения также будут распространяться на кредиты, но не на размещение денежных средств на счетах, открытых у поставщиков платежных услуг.
Премьер-министр Дорин Речан отметил на заседании правительства, что таким образом будет "очищено" денежное обращение, особенно во время избирательной кампании, когда предпринимаются попытки подкупить сотрудника избирательной комиссии.