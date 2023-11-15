Dnestr.TV

 
0

В Молдове движимое и недвижимое имущество больше нельзя будет купить за наличные

В Молдове движимое и недвижимое имущество больше нельзя будет купить за наличные
фото: cismichioi.md

Проект ограничений обращения наличных денежных средств одобрило правительство Молдовы на заседании в среду, решение было принято вопреки активным возражениям рабочей группы, бухгалтерского сообщества и других специалистов, передаёт sputniknews.ru

"Этот законопроект не получил благоприятное заключение со стороны рабочей группы государственной комиссии. Есть много замечаний. У бухгалтерского сообщества также есть много замечаний. Может, стоит провести дополнительные консультации по этому проекту до принятия на заседании правительства? Это наша просьба", – заявил на заседании председатель патронатов Леонид Череску.

Премьер Дорин Речан, однако, возразил, отметив, что проект направлен исключительно во благо граждан, в том числе на противодействие подкупу избирателей.

"Мы должны продолжать заботиться о том, чтобы очистить процесс обращения наличных средств. Мы должны понимать, что это сложный процесс. С другой стороны, это сделает более прозрачной деятельность и экономических агентов, и всех ведомств", – подчеркнул Речан.

Позже на брифинге пресс-секретарь правительства Даниел Водэ также прокомментировал принятое министрами решение. По его словам, кабмин просто высказал принципиальную позицию, а общественные слушания проведут уже в парламенте.

"Кабмин рассмотрел эту инициативу и высказался, что да, операции с наличными должны быть уточнены в ясных и четких рамках (...) Парламентские комиссии обычно консультируются с бизнес-средой, есть консультации в парламентской процедуре. (...) Вы знаете, что правительство и патронаты – это разные институты. Кабмин посчитал целесообразным (...) и что анализ достаточен и убедителен с нашей стороны. Пусть (проект) уходит в парламент. Мы не устанавливаем повестку патронатов, профсоюзов или коллег из других объединений, включая тех, кто может публично высказываться. Наоборот, мы аргументировали, что еще будут обсуждения на эту тему и на парламентской платформе", – отметил Водэ.

По мнению ряда экспертов, содержащиеся в новом законопроекте нормы могут привести к появлению в стране теневых схем, так как положения закона касаются покупки недвижимости, сборов за металлолом, розничной торговли и других областей деятельности юридических и физических лиц.

Движимое и недвижимое имущество больше нельзя будет купить за наличные

"Лица имеют право оплатить наличными приобретаемое имущество/транспортные средства только в том случае, если стоимость приобретаемого имущества не превышает 100 среднемесячных заработных плат по экономике в случае с недвижимостью и 50 среднемесячных заработных плат по экономике в случае автомобильного транспорта", - говорится в проекте, сообщает realitatea.md

Нотариусы будут обязаны обеспечить, чтобы оплата была произведена перечислением. В противном случае они не будут удостоверять подлинность договора купли-продажи.

Сумма операций с наличными деньгами между физическими и юридическими лицами не будет превышать 100 000 леев. Положения также будут распространяться на кредиты, но не на размещение денежных средств на счетах, открытых у поставщиков платежных услуг.

Премьер-министр Дорин Речан отметил на заседании правительства, что таким образом будет "очищено" денежное обращение, особенно во время избирательной кампании, когда предпринимаются попытки подкупить сотрудника избирательной комиссии.
  • Вчера, 19:01
  • DTV
  • Просмотров: 64
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна