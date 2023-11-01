Депутаты Верховного Совета ПМР приняли в первом чтении законопроект, который предоставит право гражданам при оплате коммунальных услуг выбирать: платить текущие платежи или вносить деньги в счет долгов, а коммунальным предприятиям на уровне закона взимать с населения в первую очередь долги.
Изменения в Гражданский кодекс Приднестровья предлагают внести депутаты Комитета по вопросам региональной политики и ЖКХ, сообщила пресс-служба ВС ПМР
Профильный Комитет по региональной политике и ЖКХ в нынешнем году активно работает над поиском законодательных решений для снижения задолженности граждан и предприятий по оплате коммунальных услуг. Задачу на этот год Комитету поставил Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Законодательная инициатива депутатов Комитета по регполитике и ЖКХ Руслана Гареева и Антона Онуфриенко дополняет Гражданский кодекс ПМР новой статьей 336-1 «Погашение требований по однородным обязательствам». Суть законопроекта – позволить гражданам при оплате услуг коммунальных предприятий обозначать: оплачивает он текущий платеж или исторический долг за услугу. Если гражданин при наличии долгов прямо не указал, что именно оплачивает, то деньги по умолчанию идут в погашение ранее накопленных долгов.
«У нас в республике случился судебный прецедент, когда возник спор между гражданином и поставщиком услуг. При оплате за коммунальные услуги, за техобслуживание жилого помещения, человек прямо не указал, что он платит за текущие платежи, за истекший месяц, либо за свои исторические долги. Его суммы были зачислены в счет уплаты исторического долга. Человек подал в суд, и решением суда все это дело было отменено. Хотя на самом деле проблема действительно существует», - сказал, представляя законопроект один из его авторов, заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики и ЖКХ Антон Онуфриенко.
Авторы законопроекта отмечают, что введение новой статьи в Гражданский кодекс ПМР по аналогии с Российской Федерацией предоставит право коммунальным предприятиям на уровне закона взимать с населения в первую очередь долги. Правительство ПМР направило отрицательное заключение на законопроект. Однако на пленарном заседании глава Комитета по вопросам регполитики и ЖКХ Руслан Гареев уточнил, что в рабочем порядке, после рассмотрения изменений в Гражданский кодекс на заседании Комитета, ряд вопросов уже были утрясены и в Комитет поступили поправки к законопроекту, которые будут учтены при работе над проектом закона во втором чтении.
Верховный Совет согласился с мнением профильного Комитета и принял проект закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс ПМР» в первом чтении.