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Израиль охвачен оружейным бумом

Израиль охвачен оружейным бумом
фото: palinfo.com

По данным Министерства национальной безопасности Израиля, количество запросов со стороны граждан страны на получение разрешений на приобретение огнестрельного оружия резко возросло после внезапной атаки боевиков ХАМАС на южные районы еврейского государства 7 октября.

В заявлении израильского ведомства говорится, что после нападения было подано более 236 000 новых запросов на получение разрешений на оружие — цифра, равная числу соответствующих заявок, поданных за последние 20 лет, сообщает сегодня, 15 ноября, газета The Times of Israel, передаёт eadaily.com

Когда утром 7 октября около 3000 боевиков ХАМАС вторглись на юг Израиля, убив 1200 человек и захватив более 240 заложников, отряды гражданской безопасности первыми отреагировали на террористическую атаку. В результате крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поставил перед собой задачу создать сотни таких отрядов по всему Израилю и для достижения этой цели отдал распоряжение приобрести 10 000 автоматических винтовок. Кроме того, при Бен-Гвире критерии возглавляемого им ведомства на получение лицензии на оружие были значительно расширены, отмечает издание.

В заявлении говорится, что после того, как министерство безопасности ослабило ограничения, ежедневно выдаëтся около 1700 разрешений на приобретение огнестрельного оружия.

Для сравнения: в ноябре 2022 года ежедневно выдавалось в среднем 94 таких разрешений, годом ранее — в среднем 42.

Впрочем, многие в Израиле обеспокоены оружейным бумом в стране. Представители арабской общины еврейского государства опасаются, что оружие могут использовать против них экстремисты, а женские группы забили тревогу, призывая лишить права на владение оружием тех, на кого есть жалобы в применении домашнего насилия.
  • Вчера, 19:37
  • DTV
  • Просмотров: 57
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