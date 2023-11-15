По данным Министерства национальной безопасности Израиля, количество запросов со стороны граждан страны на получение разрешений на приобретение огнестрельного оружия резко возросло после внезапной атаки боевиков ХАМАС на южные районы еврейского государства 7 октября.
В заявлении израильского ведомства говорится, что после нападения было подано более 236 000 новых запросов на получение разрешений на оружие — цифра, равная числу соответствующих заявок, поданных за последние 20 лет, сообщает сегодня, 15 ноября, газета The Times of Israel, передаёт eadaily.com
Когда утром 7 октября около 3000 боевиков ХАМАС вторглись на юг Израиля, убив 1200 человек и захватив более 240 заложников, отряды гражданской безопасности первыми отреагировали на террористическую атаку. В результате крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поставил перед собой задачу создать сотни таких отрядов по всему Израилю и для достижения этой цели отдал распоряжение приобрести 10 000 автоматических винтовок. Кроме того, при Бен-Гвире критерии возглавляемого им ведомства на получение лицензии на оружие были значительно расширены, отмечает издание.
В заявлении говорится, что после того, как министерство безопасности ослабило ограничения, ежедневно выдаëтся около 1700 разрешений на приобретение огнестрельного оружия.
Для сравнения: в ноябре 2022 года ежедневно выдавалось в среднем 94 таких разрешений, годом ранее — в среднем 42.
Впрочем, многие в Израиле обеспокоены оружейным бумом в стране. Представители арабской общины еврейского государства опасаются, что оружие могут использовать против них экстремисты, а женские группы забили тревогу, призывая лишить права на владение оружием тех, на кого есть жалобы в применении домашнего насилия.