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Госадминистрации обяжут вести реестр бесхозной недвижимости

Госадминистрации обяжут вести реестр бесхозной недвижимости
фото: novostipmr

В Приднестровье давно существует проблема бесхозяйственно содержимых объектов недвижимости, так называемых «заброшек». Для ее решения в Верховном Совете была создана специальная комиссия (рабочая группа). Цель - выработка решения, как заставить собственников, если они известны, или найти их, чтобы такой объект был приведен в надлежащее состояние, передаёт пресс-служба ВС ПМР

«В республике существует серьезная проблема. Как понудить собственников, чтобы он привел в надлежащее состояние это помещение и т.д. Ворох проблем очень большой. Выработать какое-то единое решение, большое и комплексное, и запустить большой законодательной инициативой с внесением в множество законодательных актов изменений. На сегодняшний день сложно, просто не представляется возможным. Так как это касается собственности. Мы в данном случае пошли несколько иным путем - поэтапно, пошагово», - представил законопроект один из авторов инициативы, заместитель председателя Комитета по вопросам регполитики и ЖКХ Антон Онуфриенко.

На пленарном заседании Верховного Совета был сделан шаг к решению этого сложного вопроса, который потребует обширных изменений в законодательстве республики. Группа парламентариев представила законодательную инициативу, согласно которой обязательным станет ведение реестра бесхозяйственно содержимых объектов недвижимости. Предлагается внести изменения в закон «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» и наделить районные и городские администрации полномочиями по ведению такого реестра бесхозяйственно содержимых объектов недвижимых на своих территориях.

«Мы проект закона согласовали концептуально, но указываем на ряд расхождений и разночтений с Гражданским кодексом. Предлагаем учесть их ко второму чтению и привести к единообразию предложенную норму. Также непонятно какой порядок ведения данного реестра», - высказал замечания к законопроекту представитель Правительства.

По мнению авторов инициативы, реестр должен быть публичным, что поможет систематизировать информацию по бесхозяйственно содержимым объектам, для того чтобы любой заинтересованный гражданин мог с ним ознакомиться, например, перед покупкой.

«При выявлении бесхозяйственных помещений госадминистрация должна вести реестр таких объектов. Чтобы любое заинтересованное лицо, потенциальный покупатель, могли посмотреть этот реестр на сайте госадминистрации. Таким образом, станет доступной информация о наличии свободных помещений в каком-то районе города, на какой-то улице или за городом на территории соответствующего горсовета, госадминистрации. Увидев эту информацию, заинтересуется. Под жилье, коммерческое или производственное производство», - добавил заместитель председателя Комитета по вопросам регполитики и ЖКХ Антон Онуфриенко.

Верховный Совет на прошедшем пленарном заседании поддержал своих коллег, законопроект был принят в первом чтении. Ко второму чтению все замечания будут учтены, также будет прописан порядок ведения такого реестра.
  • Сегодня, 09:48
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