Республика Молдова снова вошла в международные рейтинги. Страна заняла 9-е место на престижном международном конкурсе CIFFT (Комитет туристических кинофестивалей) в номинации People’s Choice.
Конкурс продвигает и награждает наиболее успешные видеоролики о путешествиях, туристических направлениях и туристической индустрии и организован Международным комитетом фестивалей туристических фильмов при поддержке Всемирной туристской организации и Европейской комиссии по туризму, со ссылкой на realitatea.md передает noi.md
Молдова участвовала с подборкой из 8 видеоматериалов под названием Moldova – discover the routes of life, которые проникают в самое сердце молдавской аутентичности, истории и традиций, освещая гостеприимные пансионаты, живописные виноградники, озера с чистой водой и археологические памятники, приглашая пользователей Интернета открыть для себя туристический потенциал Молдовы.
«Успех Молдовы на конкурсе CIFFT действительно заслуживает похвалы. Тот факт, что мы вошли в десятку лучших, подчеркивает интерес и восхищение иностранных туристов красотой наших живописных пейзажей и нашей аутентичной культурой.
Результат, зафиксированный на конкурсе, проведенном при поддержке ОМТ, стал заслугой публики, имевшей возможность проголосовать за фильм, представляющий страну в течение трех недель конкурса.
Таким образом, нам удалось сделать еще один важный шаг, чтобы привлечь внимание всего мира к Молдове, и мы продолжаем делать Молдову известной на международной арене, привлекать как можно больше посетителей», – заявила Елена Степанова, исполнительный директор Национальной ассоциации въездного туризма.
В этом сезоне конкурса приняли участие 56 стран, причем Молдова вошла в десятку лучших наряду с такими известными туристическими направлениями, как Португалия, Перу, Куба, Босния и Герцеговина, Мексика, Польша, Хорватия и Испания.
Участие Молдовы в конкурсе CIFFT стало возможным благодаря поддержке Национальной ассоциации въездного туризма, которая продвигает устойчивое развитие сектора и способствует повышению узнаваемости молдавских направлений на международном уровне.
Партнерами, поддержавшими инициативу, являются Министерство культуры Республики Молдова и Проект USAID по повышению конкурентоспособности и устойчивости сельских районов в Молдове.
«Туризм сегодня во всем мире означает жизненный опыт, знания и множество открытий. Молдова может гордиться привлекательным культурным наследием, семьями, которые ценят наше культурное наследие, живописными пейзажами и местами, еще не затронутыми массовым туризмом.
Благодаря этим элементам мы сможем привлечь больше посетителей, которые приедут открывать для себя Молдову и все живописные места, представленные в видео, проголосованном на CIFFT.
Эта оценка является еще одним доказательством того, что нам удается привлечь внимание всего мира к Молдове, и мы продолжаем делать нашу страну известной на международной арене, завоевывать сердца и создавать воспоминания», – отметил Серджиу Продан, министр культуры Республики Молдова.
В последние годы туризм в Молдове значительно вырос: в 2022 году Молдову посетили 4,7 миллиона иностранцев, из которых 162 000 были туристами. В 2022 году туризм принес 317 миллионов долларов США, что составляет 2,2% ВВП Молдовы.
В 2023 году количество туристов выросло на 110% по сравнению с периодом январь-июнь 2022 года. Ежегодно во второе воскресенье ноября Молдова отмечает Всемирный день винного туризма.
В Молдове 10 винодельческих предприятий с туристическими объектами и жильем, 20 винодельческих предприятий с ресторанами и 40 – с возможностью проведения винных туров и дегустаций. По всей стране создана сеть из более чем 150 километров велосипедных и пешеходных маршрутов, есть возможность кататься на байдарках или наблюдать за птицами в природных заповедниках.