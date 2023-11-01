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В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи

В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи
фото: novostipmr

Как сообщает пресс-служба Президента ПМР в Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи – средства, предназначенные для увеличения размера пенсионных выплат.

Глава государства Вадим Красносельский поручил безотлагательно начать выплаты.

Совместная приднестровско-российская надбавка, как и прежде, составляет 150 приднестровских рублей ПМР.

В ноябре на руки выдадут средства за истекшие 5 месяцев, соответственно, декабрьские 150 рублей ПМР пенсионеры получат до новогодних праздников.

  • Сегодня, 10:17
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