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В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи
фото: novostipmr
Как сообщает пресс-служба Президента ПМР в Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи – средства, предназначенные для увеличения размера пенсионных выплат.
Глава государства Вадим Красносельский поручил безотлагательно начать выплаты.
Совместная приднестровско-российская надбавка, как и прежде, составляет 150 приднестровских рублей ПМР.
В ноябре на руки выдадут средства за истекшие 5 месяцев, соответственно, декабрьские 150 рублей ПМР пенсионеры получат до новогодних праздников.
- Сегодня, 10:17
- DTV
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