Верховный Совет принял во втором окончательном чтении законопроект о продлении действия строительной амнистии до конца 2024 года. В упрощенном порядке можно узаконить дачи, хозяйственные постройки или пристройки к частному дому. При этом принятой парламентариями поправкой было изменено обязательное условие для применения амнистии.
Теперь объекты должны быть завершены строительством не до 1 января 2021 года, а до 1 января 2023 года. Поправку об увеличении периода строительства подготовил депутат Верховного Совета Виктор Гузун, сообщила пресс-служба ВС ПМР
На пленарном заседании парламентарий обосновал свое предложение коллегам-парламентариям.
«На мой взгляд, мы приняли хорошую норму, которая дает возможность гражданам в упрощенном порядке узаконить те строения, которые они построили у себя на участках. Ограничение состоит в том, что такие объекты должны были быть построены либо проведена перепланировка до 1 января 2021 года. Были обращения в адрес Верховного Совета и по округу у меня были обращения со стороны наших граждан, которые сделали какие-то перепланировки в начале 2021 года, и соответственно под действие этой амнистии они не попадают. Мое мнение, если амнистия действует, то она должна помочь гражданам, которые и в 2022 году произвели какие-то перепланировки, не влияющие на конструктив, также в упрощенном порядке оформить документы», – выступил Виктор Гузун.
При обсуждении поправки парламентария Виктора Гузуна звучали мнения, что по своей сути она увеличивает период, когда граждане могли построить или осуществить перепланировку своих хозпостроек на территории земельного участка в нарушение закона, то есть без разрешения соответствующих органов госвласти. Но с другой стороны эта поправка дает возможность оформить свои постройки в упрощенном порядке, а значит с меньшей тратой времени людей, подчеркивали депутаты, на округах которых избиратели сталкивались с проблемой оформить разрешительные документы на строительство или перепланировку.
«Наши граждане чаще сейчас принимают и раньше принимали решение о том, что лучше построить, заплатить штраф, и это будет проще, чем бегать до постройки. И в этой ситуации поддерживаю, что ничего не сделано, чтобы упростить порядок получения разрешительных документов. Граждане вынуждены строить, признаваться, получать штраф, и так сделать для них проще», – высказал мнение депутат по Кировскому столичному избирательному округу Григорий Дьяченко.
«Сейчас действует сложный механизм. Если сделать проект, чтобы поставить перестенок, то это в 3 и даже в 10 раз будет стоить дороже, чем размер штрафа», – отметил парламентарий по округу №19 по Слободзейскому району Сергей Чебан.
Большинством голосов поправка парламентария Виктора Гузуна была принята. Соответственно после подписания законопроекта под действие строительной амнистии (которая продлена на 2024 год) смогут попасть объекты, построенные до 1 января 2023 года.
К ним относятся:
– одноэтажные жилые дома, расположенные на земельных участках из категории земель населенных пунктов;
– одноквартирные жилые дома высотой более одного этажа, расположенные на земельных участках из категории земель населенных пунктов;
– дома, расположенные на земельных участках, предоставленных физическим лицам для садоводства (садовые дома, садовые домики, дачи);
– пристройки к такой категории домов;
– хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, выращивания сельскохозяйственной продукции, хранения хозяйственного и иного инвентаря, транспортных средств, продуктов и т.п., а также для обеспечения потребностей жизнедеятельности человека (прием и приготовление пищи, личная гигиена и т.п.).