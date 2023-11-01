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В Приднестровье из Молдовы незаконно пытались ввезти более 500 патронов

В Приднестровье из Молдовы незаконно пытались ввезти более 500 патронов
фото: ГТК ПМР

Как сообщила пресс-служба ГТК ПМР Инспектор постовой службы Бендерской таможни в ходе контроля транспортных средств, перемещающихся через пункт пропуска «Бендеры (Каушаны)», выявил 538 патронов различного калибра, предназначенных для охотничьего ружья.

Боеприпасы вез из Молдовы водитель такси, регистрации РМ. В машине также находился пассажир, следующий на территорию Приднестровья. Таможенник, производивший контроль транспортного средства, обратил внимание на багажное отделение и попросил предъявить к досмотру содержимое находящихся там сумок. Так и были выявлены коробки с патронами, поверх которых уложили одежду.

Водитель такси пояснил, что это посылка из-за рубежа, которую ему необходимо было доставить адресату, и что он не имел понятия о ее содержимом.

На место инцидента вызвали представителей оперативно-следственной группы. По выявленному факту ведется разбирательство. В действиях водителя усматриваются признаки контрабанды боеприпасов.

Государственный таможенный комитет ПМР напоминает гражданам о необходимости письменного таможенного декларирования товаров, находящихся в несопровождаемом багаже, в том числе, в посылках, которые перемещают водители такси и автобусов.

Кроме того, в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов действуют специальные правила перемещения через таможенную границу. Их несоблюдение может привести к уголовной ответственности.
  • Сегодня, 18:41
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