Как сообщила пресс-служба ГТК ПМР Инспектор постовой службы Бендерской таможни в ходе контроля транспортных средств, перемещающихся через пункт пропуска «Бендеры (Каушаны)», выявил 538 патронов различного калибра, предназначенных для охотничьего ружья.
Боеприпасы вез из Молдовы водитель такси, регистрации РМ. В машине также находился пассажир, следующий на территорию Приднестровья. Таможенник, производивший контроль транспортного средства, обратил внимание на багажное отделение и попросил предъявить к досмотру содержимое находящихся там сумок. Так и были выявлены коробки с патронами, поверх которых уложили одежду.
Водитель такси пояснил, что это посылка из-за рубежа, которую ему необходимо было доставить адресату, и что он не имел понятия о ее содержимом.
На место инцидента вызвали представителей оперативно-следственной группы. По выявленному факту ведется разбирательство. В действиях водителя усматриваются признаки контрабанды боеприпасов.
Государственный таможенный комитет ПМР напоминает гражданам о необходимости письменного таможенного декларирования товаров, находящихся в несопровождаемом багаже, в том числе, в посылках, которые перемещают водители такси и автобусов.
Кроме того, в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов действуют специальные правила перемещения через таможенную границу. Их несоблюдение может привести к уголовной ответственности.