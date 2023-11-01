На Киевском инвестиционном форуме власти Киева и бельгийского Брюсселя подписали соглашение о сотрудничестве городов. Столицы стали городами-побратимами. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передаёт hromadske.ua
«Отношения Киева и Брюсселя являются примером эффективного сотрудничества городов, которое мы продолжим развивать», — подчеркнул мэр Киева.
Он также отметил, что для возобновления и развития украинской столицы необходима международная поддержка. Так, в прошлом году в Брюсселе начали международный форум для помощи Киеву.
Платформа уже запустила некоторые важные проекты. В частности, по созданию современного реабилитационного центра для военных, оснащению отделений медучреждений столицы и обустройству лаборатории по производству инновационных биомедицинских продуктов. К проектам для Киева европейские муниципалитеты пытаются привлекать местные бизнесы.
Отметим, что, кроме Брюсселя, Киев имеет 71 город-побратима, среди которых города Европы, Южной Америки, США и Китая. Договоры, подписанные с этими городами, подразумевают сотрудничество и партнерство.
Брюссельская платформа в этом году
Мероприятие посвящено послевоенному восстановлению и инновационному развитию украинской столицы, отмечает городская власть.
В этом году к Киевскому инвестиционному форуму в Брюсселе присоединилось более 500 участников — представителей европейских институций, муниципалитетов, международных инвестиционных фондов и финансовых организаций европейской бизнес-среды. В частности, речь идет о главах европейских городов и делегациях из Лондона, Хельсинки, Риги, Тираны, Брюсселя и Сараево.
На форуме также присутствуют послы и представители дипломатических миссий 36 иностранных государств.