Россия может арестовать имущество Молдовы через международный суд, если та не погасит многомиллионный долг за газ. Так считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, передает Point.md со ссылкой на mybusiness.md
Президент Молдовы Майя Санду не признала долг 700 миллионов долларов за потреблённое страной российское голубое топливо. По её словам, "Молдовагаз" должен "Газпрому" только 9 миллионов долларов.
По мнению Юшкова, Санду рассчитывает, что Россия смирится с отказом Молдовы от обязательств: "Они пытаются сыграть на страхах России, что якобы нам не нужен сейчас второй фронт и так далее".
Кроме того, отключить сейчас газоснабжение Молдовы — значит заморозить Приднестровье. По прогнозам эксперта, наступающей зимой вопрос не решится, и поставки российского газа будут продолжаться, а к решительным действиям РФ перейдёт весной.
"Стоит ожидать, что Россия будет обращаться в международные суды либо в российские, чтобы арестовывать имущество Молдовы", — предрёк аналитик.
Молдове не обойтись без российского газа, но покупать она его будет теперь через Турцию, полагает эксперт.
Правда, не до конца ясно, какое имущество Молдовы (за рубежом) собирается арестовывать Россия. У республики если и есть что-то, то очень маленькое, типа зданий под посольства, да и то не во всех странах, пишет mybusiness.md.