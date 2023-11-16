В Молодежном центре Тирасполя представили первый номер газеты «Новое поколение». Ее выпуск удалось организовать за счет гранта Президента ПМР Вадима Красносельского. Издание ориентировано на молодежь и создается молодежью.
Идея о создании молодежной газеты возникла у активистов центра. В этом начинании ребят поддержала их руководитель Марина Ковалева. Ей удалось реализовать задуманное в сотрудничестве с молодым корреспондентом республиканской газеты «Гомiн» Мариной Совой, которая сейчас выступает редактором издания, информирует novostipmr
«Газета "Новое поколение" является площадкой для реализации творческих идей молодежи. Ребята пишут о мероприятиях, в которых они участвуют, которые им интересны. Мы вместе обсуждаем, какие материалы будут в новом выпуске, какие темы их интересуют. Кто-то из ребят может выступить не только в роли автора, но и сам дать интервью и рассказать о чем-то полезном. Несмотря на то, что сейчас активно развиваются медиа-СМИ, у молодежи все же возникает идея о создании печатных СМИ», - подчеркнула редактор газеты «Новое поколение» Марина Сова.
Над первым выпуском трудились шесть авторов: школьники и студенты и творческий коллектив городского Молодежного центра. Страницы издания рассказывают о Молодежном центре, чем он занимается и как можно стать его активистом. В газете есть рубрики, которые планируют сделать постоянными, к примеру «Лайфхак» и «Вопрос-ответ».
«Я писала о том, чем занимается наш Молодежный центр. Рассказала про обучающие курсы по английскому, психологии, финансовой грамотности, дизайну, которые на безвозмездной основе проходят в центре. В газете прописаны дни и время, когда можно посетить курсы», - рассказала автор газеты - студентка Тираспольского техникума коммерции Анастасия Шаблий. Девушка собирается поступать на филологический факультет в ПГУ. Поэтому для начала решила попробовать свои силы в молодежной газете.
Газета отличается современным слогом, качеством верстки и визуального оформления, говорит главный редактор. «Созданием визуала занималась дизайнер-верстальщица Анна Поликарпова. Она разработала стиль, подобрала шрифты и сделала так, что газета "Новое поколение" выглядит современно. Ее опыт в программе InDesign позволил нам в короткие сроки реализовать идею создания молодежной газеты», - поясняет Марина Сова.
Первый тираж газеты составил 100 экземпляров. Купить ее нельзя, издание распространяется бесплатно по школам и другим учебным заведениям. Отметим, что ребята уже приступили к обсуждению следующего номера, который выйдет через месяц. Газету планируется выпускать раз в месяц.