Dnestr.TV

 
0

Сколько стоит домашний интернет в разных странах мира в 2023 году

Сколько стоит домашний интернет в разных странах мира в 2023 году
фото из открытых источников

Аналитический отдел Picodi проанализировал цены на услуги интернет-провайдеров в 85 странах мира, составив рейтинг стран с наиболее и наименее доступными тарифами для выхода в интернет.

В исследовании рассматривались предложения безлимитного домашнего оптоволоконного интернета без дополнительных услуг, таких как телевидение или мобильный интернет.

100 Mбит/с — самая популярная скорость в мире

По последним данным Speedtest.net средняя скорость интернета в мире равна 85 Мбит/с. При этом для просмотра видео в качестве 4K UHD на самых популярных стриминговых сервисах достаточно соединения со скоростью от 15 Мбит/с до 50 Мбит/с.

Сколько стоит домашний интернет в разных странах мира в 2023 году

Согласно собранным Picodi данным, самое популярное соединение, предлагаемое операторами, — это 100 Мбит/с. Ведь 74 из 85 провайдеров имеют такую скорость в прайс-листе. А в таких странах как Испания, Китай, Сингапур и Франция уже не предлагают такой «медленный» интернет.

За комфортные 100 Мбит/с больше всего вынуждены платить жители Норвегии (в среднем 75,1 € в месяц), Исландии (58,8 €/мес.) и Австралии (58,4 €/мес.). В свою очередь самая низкая цена за скорость в 100 Мбит/с отмечена в России (5,3 €/мес.), Украине (5,8 €) и Румынии (6,0 €).

Молдова замыкает пятёрку стран с самым доступным интернетом: за 100 Мбит/с в среднем жители страны платят 7,2 € в месяц. В Латвии интернет 100 Мбит/с в среднем стоит 10,2 € в месяц, в Литве — 11,9 €, а в Эстонии — 24,3 €.

Интернет за 20 € в месяц

Как и в 2019 году, Picodi проверили, какую скорость подключения к интернету можно получить за 20 € в месяц. При этом из списка выбыли 34 страны, в основном из Западной Европы, а также Австралия, Канада, Новая Зеландия, ЮАР и Япония. В этих странах крупнейшие провайдеры не предлагают интернет в таком ценовом диапазоне.

Сколько стоит домашний интернет в разных странах мира в 2023 году

На вершине этого рейтинга расположилась Латвия, где скорость 1,2 Гбит/с можно получить менее чем за 20 €. Литва и Молдова делят 2-е место с ещё 12 странами, где скорость 1 Гбит/с стоит меньше этой суммы. В эту группу стран входят также Польша, Румыния и Украина. В Эстонии за 20 € можно рассчитывать на скорость в 60 Мбит/с

Сколько стоит интернет 1 Гбит/с в мире?

Согласно данным Picodi.com гигабитный интернет в течение 4 лет подешевел в мире в среднем на –15%. Число стран, где такая скорость предлагается на рынке, увеличилось с 2019 года вдвое.

Сколько стоит домашний интернет в разных странах мира в 2023 году

В ряде стран высокоскоростной интернет — это роскошь, доступная немногим: на Филиппинах, в Коста-Рике, в Парагвае, Перу и Венесуэле доступ в интернет со скоростью 1 Гбит/с стоит около 100 € и более.

В Литве 1 Гбит/с доступен по цене от 10 € в месяц, в Латвии — от 11 €, в Молдове — от 13,5 €. В Эстонии стоимость тарифа скоростью 1 Гбит/с начинается от 72 € в месяц.

Меньше всего за тариф со скоростью 1 Гбит/с платят в Украине (7,8 €/мес.), Румынии (8,7 €/мес.) и России (9,7 € в месяц).

Методология

Исследование охватило 85 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и некоторые страны Африки.

Мы рассматривали крупных поставщиков, предлагающих безлимитный домашний интернет через оптоволокно или самые передовые технологии, доступные в данной стране. При этом учитывались цены, действующие после окончания промо-акции. Также в исследовании не были рассмотрены тарифы, состоящие из нескольких услуг: интернет + телевидение, интернет + доступ к платным аудио- и/или видеосервисам и т. д. Мы также не брали в расчёт маленьких местных провайдеров, работающих в одном округе или нескольких городах. Если поставщик предоставляет роутер в аренду на платной основе, то эта цена также была учтена. Разница в ценах на тариф со скоростью 1 Гбит/с в 2023 году по сравнению с 2019 годом рассчитывалась в местных валютах.

Цены по состоянию на ноябрь 2023 года. При конвертации валют использован средний курс согласно Google Finance за октябрь 2023 г.
  • Сегодня, 10:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна