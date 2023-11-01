Аналитический отдел Picodi проанализировал цены на услуги интернет-провайдеров в 85 странах мира, составив рейтинг стран с наиболее и наименее доступными тарифами для выхода в интернет.
В исследовании рассматривались предложения безлимитного домашнего оптоволоконного интернета без дополнительных услуг, таких как телевидение или мобильный интернет.
100 Mбит/с — самая популярная скорость в мире
По последним данным Speedtest.net средняя скорость интернета в мире равна 85 Мбит/с. При этом для просмотра видео в качестве 4K UHD на самых популярных стриминговых сервисах достаточно соединения со скоростью от 15 Мбит/с до 50 Мбит/с.
Согласно собранным Picodi данным, самое популярное соединение, предлагаемое операторами, — это 100 Мбит/с. Ведь 74 из 85 провайдеров имеют такую скорость в прайс-листе. А в таких странах как Испания, Китай, Сингапур и Франция уже не предлагают такой «медленный» интернет.
За комфортные 100 Мбит/с больше всего вынуждены платить жители Норвегии (в среднем 75,1 € в месяц), Исландии (58,8 €/мес.) и Австралии (58,4 €/мес.). В свою очередь самая низкая цена за скорость в 100 Мбит/с отмечена в России (5,3 €/мес.), Украине (5,8 €) и Румынии (6,0 €).
Молдова замыкает пятёрку стран с самым доступным интернетом: за 100 Мбит/с в среднем жители страны платят 7,2 € в месяц. В Латвии интернет 100 Мбит/с в среднем стоит 10,2 € в месяц, в Литве — 11,9 €, а в Эстонии — 24,3 €.
Интернет за 20 € в месяц
Как и в 2019 году, Picodi проверили, какую скорость подключения к интернету можно получить за 20 € в месяц. При этом из списка выбыли 34 страны, в основном из Западной Европы, а также Австралия, Канада, Новая Зеландия, ЮАР и Япония. В этих странах крупнейшие провайдеры не предлагают интернет в таком ценовом диапазоне.
На вершине этого рейтинга расположилась Латвия, где скорость 1,2 Гбит/с можно получить менее чем за 20 €. Литва и Молдова делят 2-е место с ещё 12 странами, где скорость 1 Гбит/с стоит меньше этой суммы. В эту группу стран входят также Польша, Румыния и Украина. В Эстонии за 20 € можно рассчитывать на скорость в 60 Мбит/с Сколько стоит интернет 1 Гбит/с в мире?
Согласно данным Picodi.com гигабитный интернет в течение 4 лет подешевел в мире в среднем на –15%. Число стран, где такая скорость предлагается на рынке, увеличилось с 2019 года вдвое.
В ряде стран высокоскоростной интернет — это роскошь, доступная немногим: на Филиппинах, в Коста-Рике, в Парагвае, Перу и Венесуэле доступ в интернет со скоростью 1 Гбит/с стоит около 100 € и более.
В Литве 1 Гбит/с доступен по цене от 10 € в месяц, в Латвии — от 11 €, в Молдове — от 13,5 €. В Эстонии стоимость тарифа скоростью 1 Гбит/с начинается от 72 € в месяц.
Меньше всего за тариф со скоростью 1 Гбит/с платят в Украине (7,8 €/мес.), Румынии (8,7 €/мес.) и России (9,7 € в месяц).
Методология
Исследование охватило 85 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и некоторые страны Африки.
Мы рассматривали крупных поставщиков, предлагающих безлимитный домашний интернет через оптоволокно или самые передовые технологии, доступные в данной стране. При этом учитывались цены, действующие после окончания промо-акции. Также в исследовании не были рассмотрены тарифы, состоящие из нескольких услуг: интернет + телевидение, интернет + доступ к платным аудио- и/или видеосервисам и т. д. Мы также не брали в расчёт маленьких местных провайдеров, работающих в одном округе или нескольких городах. Если поставщик предоставляет роутер в аренду на платной основе, то эта цена также была учтена. Разница в ценах на тариф со скоростью 1 Гбит/с в 2023 году по сравнению с 2019 годом рассчитывалась в местных валютах.
Цены по состоянию на ноябрь 2023 года. При конвертации валют использован средний курс согласно Google Finance за октябрь 2023 г.