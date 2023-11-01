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Двое жителей Рыбницы предстанут перед судом за незаконную вырубку деревьев

Двое жителей Рыбницы предстанут перед судом за незаконную вырубку деревьев
фото: noi.md

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета ПМР в Управлении СК г.Рыбница завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего А. Г. и 38-летней Н. К.

Они обвиняются в незаконной порубке деревьев (п. «в» ч.2 ст.256 УК ПМР).

По данным следствия, мужчина для того, чтоб выручить денежные средства от продажи дров, вместе со своей знакомой поэтапно в январе текущего года на участке лесополосы, расположенной между полями в с.Новая Михайловка Рыбницкого района, спилили 35 деревьев породы «Ясень» и «Акация белая».

Своими противоправными действиями обвиняемые причинили государству, экологический ущерб на общую сумму 71480 рублей ПМР.

В ходе предварительного следствия, в качестве вещественных доказательств был изъят автомобиль обвиняемого и бензопила, используемые при совершении указанного преступления. Кроме того, в целях обеспечения возмещения причинённого ущерба, на недвижимое имущество (частный дом) наложен арест.

Уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу предъявленного обвинения.

  • Сегодня, 10:32
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