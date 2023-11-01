Dnestr.TV

 
0

Украина остановила печать учебников по молдавскому языку

Украина остановила печать учебников по молдавскому языку
фото: pixabay.com

Основной тираж этих учебников был напечатан еще летом, до принятия решения о неиспользовании понятия "молдавский язык".

Кабинет министров решил официально использовать понятие "румынский язык" вместо "молдавского языка". Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки 16 ноября, сообщает korrespondent.net

Отмечается, что в настоящее время продолжается работа по приведению в соответствие с этим решением действующего законодательства Украины, которое предусматривает многие внутренние нормативно-правовые акты.

"Отдельно отмечаем, что все дальнейшие акты правительства будут приниматься с учетом договоренностей. А все государственные служащие, которые будут допускать нарушения решения правительства, будут дисциплинарно ответственны", - говорится в сообщении.

Таким образом, в ведомстве отреагировали на информацию об учебниках по молдавскому языку для учащихся школ Одесской области. В МОН объяснили, что эти экземпляры утвердили в печать в мае этого года, основной тираж был напечатан летом, до принятия решения не использовать понятие "молдавский язык".

"Сегодня Министерство образования и науки Украины остановило любую дополнительную печать этих учебников. А также разрабатывает механизм замены ранее напечатанных экземпляров учебниками на румынском языке", - отметили в ведомстве.

Накануне румынские СМИ обратили внимание на то, что украинское государственное издательство Світ готовит учебники "Молдовский язык" и "Молдовская и мировая литература" - оба для учеников 5-х классов в Одесской области.

Напомним, в марте президент Молдовы Мая Санду подписала закон о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.
  • Сегодня, 10:41
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна