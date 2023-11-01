Основной тираж этих учебников был напечатан еще летом, до принятия решения о неиспользовании понятия "молдавский язык".
Кабинет министров решил официально использовать понятие "румынский язык" вместо "молдавского языка". Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки 16 ноября, сообщает korrespondent.net
Отмечается, что в настоящее время продолжается работа по приведению в соответствие с этим решением действующего законодательства Украины, которое предусматривает многие внутренние нормативно-правовые акты.
"Отдельно отмечаем, что все дальнейшие акты правительства будут приниматься с учетом договоренностей. А все государственные служащие, которые будут допускать нарушения решения правительства, будут дисциплинарно ответственны", - говорится в сообщении.
Таким образом, в ведомстве отреагировали на информацию об учебниках по молдавскому языку для учащихся школ Одесской области. В МОН объяснили, что эти экземпляры утвердили в печать в мае этого года, основной тираж был напечатан летом, до принятия решения не использовать понятие "молдавский язык".
"Сегодня Министерство образования и науки Украины остановило любую дополнительную печать этих учебников. А также разрабатывает механизм замены ранее напечатанных экземпляров учебниками на румынском языке", - отметили в ведомстве.
Накануне румынские СМИ обратили внимание на то, что украинское государственное издательство Світ готовит учебники "Молдовский язык" и "Молдовская и мировая литература" - оба для учеников 5-х классов в Одесской области.
Напомним, в марте президент Молдовы Мая Санду подписала закон о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.