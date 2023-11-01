Dnestr.TV

 
0

Польша усиливает систему ПВО с помощью дирижаблей

Польша усиливает систему ПВО с помощью дирижаблей
фото: wikimedia.org

Польша усиливает систему ПВО на границе с РФ, Беларусью и Украиной с помощью аэростатов, которые массово применялись еще во время Второй мировой войны. Об этом говорится на Facebook призывного центра в Сандомыре.

В Польше приступили к реализации проект Barbara, который опирается на аэростаты. Сообщается, что радиотехнические войска Польши планируют сформировать аэростатический батальон на четыре аэростатных поста до 2026 года, сообщает rbc.ua

Если ранее аэростаты использовались в качестве средств заграждения для самолетов, то теперь они выполняют функцию носителей радиолокационных станций. По плану они должны стать дополнением к системе противовоздушной обороны страны. Аэростаты с РЛС служат в роли стационарных средств обнаружения низколетящих целей – крылатых ракет или дронов.

Польская армия планировала использовать аэростаты в качестве элемента ПВО еще в 2017 году. Но только в мае 2023 года правительство страны направило официальный запрос на закупку аэростатных систем в США.

Известно, что аэростаты будут развернуты на границе с Беларусью и Калининградской областью РФ, а также на юго-востоке страны у границы с Украиной.

В последние годы Польша активно проводит политику модернизации собственной армии, что проявляется в закупке современных образцов вооружения, а также в создании и восстановлении боевых подразделений. Также Польша активно закупает разную военную технику для того, чтобы укрепить оборону страны.

Издание The Telegraph ранее отмечало, что Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе. В частности, Варшава уже заказала у США танки Abrams и 486 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS. Позже стало известно, что правительство Польши заключило соглашение с Британией на сумму более 5 млрд долларов по поставке средств противовоздушной обороны.

Также недавно Польша у границ с Беларусью развернула новый танковый батальон, укомплектованный танками К2 производства Южной Кореи.
  • Сегодня, 18:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна