Прокуратурой города Тирасполь в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, совершившего разбойное нападение на фармацевта.
В ходе судебного следствия было установлено, что 6 февраля 2020 года Разумеев Г.Г. вошел в одну из аптек Тирасполя, где попросил продать ему сироп, оказывающий успокоительный эффект. Когда фармацевт взяла лекарство с полки и подошла к кассе, мужчина просунул в окошко предмет, внешне похожий на пистолет, направил его на женщину, высказывая в ее адрес угрозы применения насилия и требуя отдать ему деньги из кассы. Забрав деньги в сумме 1834 рубля ПМР, он быстрым шагом вышел из аптеки, сообщается на сайте Прокуратуры.
Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии не признал, однако совокупность вещественных доказательств, в том числе записи из камер видеонаблюдения, показания свидетелей и потерпевшей опровергли его доводы.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал Разумеева Г.Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 158 УК ПМР (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия). С учетом личности подсудимого и наличия у него отягчающего обстоятельства в виде рецидива, суд учел позицию прокурора и назначил Разумееву Г.Г. наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима.