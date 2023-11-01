Dnestr.TV

 
0

Суд приговорил рецидивиста к 8 годам лишения свободы за разбой

Суд приговорил рецидивиста к 8 годам лишения свободы за разбой
иллюстрация из открытых источников

Прокуратурой города Тирасполь в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, совершившего разбойное нападение на фармацевта.

В ходе судебного следствия было установлено, что 6 февраля 2020 года Разумеев Г.Г. вошел в одну из аптек Тирасполя, где попросил продать ему сироп, оказывающий успокоительный эффект. Когда фармацевт взяла лекарство с полки и подошла к кассе, мужчина просунул в окошко предмет, внешне похожий на пистолет, направил его на женщину, высказывая в ее адрес угрозы применения насилия и требуя отдать ему деньги из кассы. Забрав деньги в сумме 1834 рубля ПМР, он быстрым шагом вышел из аптеки, сообщается на сайте Прокуратуры.

Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии не признал, однако совокупность вещественных доказательств, в том числе записи из камер видеонаблюдения, показания свидетелей и потерпевшей опровергли его доводы.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал Разумеева Г.Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 158 УК ПМР (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия). С учетом личности подсудимого и наличия у него отягчающего обстоятельства в виде рецидива, суд учел позицию прокурора и назначил Разумееву Г.Г. наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
  • Сегодня, 18:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна