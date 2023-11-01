Би-би-си выяснила, что за время войны из Украины от призыва сбежали, нелегально перейдя границу, почти 20 тысяч человек. Еще 21 тысяча человек была поймана украинскими пограничниками.
Журналисты послали запросы властям Румынии, Молдовы, Венгрии, Словакии и Польши и узнали, что с февраля 2022 года до 31 августа 2023 года границы с этими странами нелегально пересекли 19740 мужчин из Украины, передает bbc.com
По официальным украинским данным, на украинской стороне за это время при попытке нелегально перейти границу были пойманы 21113 человек. Большинство из них — 14313 человек — пытались просто перейти границу или переплыть пограничные реки, остальные 6800 намеревались выехать по подложным документам.
В число тех, кто не подлежит призыву в армию в Украине, входят мужчины с проблемами со здоровьем, те, кто ухаживает за близкими родственниками, а также отцы троих и более детей.
Некоторые из тех, кто пытается бежать из Украины вплавь, погибают.
Евгений, строитель из Киева, которого журналисты BBC встретили в иммиграционном центре Молдовы, сказал, что он просто пересек границу республики пешком — это самый популярный маршрут, как выяснили журналисты издания, пишет NM
Как рассказал Евгений, он чувствовал себя в ловушке в Украине: в первую очередь призывали на военную службу молодых людей и людей с военным опытом. Тем временем ему было трудно найти хорошо оплачиваемую работу, «потому что все завязано на войну», а «электричество, топливо — все подорожало». После рассмотрения дела в молдавской полиции он подал прошение о предоставлении убежища — это необходимо сделать в течение 24 часов после въезда в страну, чтобы избежать суда.
В том же центре BBC встретил 26-летнего музыканта из Харькова, который говорит, что перебрался в Молдову, пройдя через границу с приднестровским регионом, а затем переплыв реку. В Украине он пытался получить документы о том, что после сложной операции он непригоден для армии, но, по его словам, это сложнее сделать, чем получить фальшивые документы.
«Они посылают от одного отдела к другому: „Иди сюда, иди туда“. Я потратил полгода, пытаясь получить справку, [доказывающую] мою непригодность, несмотря на то, что у меня на руках были все анализы. В конце концов мое терпение кончилось», — рассказал мужчина. В итоге он попал в США, где воссоединился со своей женой и четырехлетней дочерью.
Следует отметить, что власти Украины обсуждают возможность экстрадиции в Украину граждан, которые уехали за границу, чтобы уклониться от мобилизации. Например, тех, кто получил заключение о непригодности к военной службе по фальшивым справкам, как рассказала «Европейская правда» в сентябре, объяснив, почему не получится вернуть их с помощью экстрадиции.
Авторы статьи в этой связи напоминают о коррупции в военкоматах, которая заставила президента Зеленского в этом году уволить разом всех областных военкомов.
Представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский на вопрос об уклонистах сказал Би-би-си, что избежать армии пытаются всего 1-5% подлежащих призыву, и на боеспособность украинской армии это не слишком влияет.