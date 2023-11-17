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В Южной Корее примут закон, запрещающий есть собачье мясо

В Южной Корее примут закон, запрещающий есть собачье мясо
фото: URA.RU, Алексей Гущин

Правительство Южной Кореи и правящая партия «Сила народа» решили до конца года принять закон, запрещающий употребление в пищу мясо собак. Об этом 17 ноября сообщает издание «Медуза» со ссылкой на корейское агентство «Ренхап».

«Пришло время нашему обществу положить конец потреблению собачьего мяса, учитывая растущую популяцию домашних животных, повышенную осведомленность и международное присутствие нашей страны», — заявил по итогам заседания правящей коалиции депутат Ю Ый Дон.

Предполагается, что забой и продажу собачьего мяса полностью запретят с 2027 года. Также закон потребует от собачьих ферм, скотобоен, торговцев и ресторанов представить план поэтапного отказа от собачьего мяса местным властям, пишет The Washington Post. При условии предоставления такого плана бизнесу окажут поддержку, пишет newsmaker

За принятие закона выступает и Демократическая партия — вторая крупнейшая партия Южной Кореи, которая сейчас находится в оппозиции. Еще в сентябре ее представители говорили, что одобряют запрет.

Идея запрета собачьего мяса обсуждается в Южной Корее уже несколько лет. Против этого выступают некоторые люди с традиционалистскими взглядами — они подчеркивают, что собачье мясо это неотъемлемая часть корейской кухни.

  • Сегодня, 09:31
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