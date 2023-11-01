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Мощный шторм в Болгарии

Мощный шторм в Болгарии
фото: tsn.ua

Мощный шторм со шквальным ветром, сильным дождем и снегом обрушился накануне на Болгарию, в результате чего погибли два человека, а десятки тысяч остались без света. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил Associated Press со ссылкой на местных чиновников, передает tsn.ua

Люди погибли из-за падения деревьев, поваленных порывами ветра 100 километров в час. Мужчина погиб после того, как его микроавтобус врезался в поваленное дерево на главном бульваре в Софии, а в Варне женщина умерла мгновенно после того, как ее ударила ветка дерева.

В черноморском городе Варна объявили чрезвычайное положение, а людям посоветовали оставаться дома. Волны на море у берега превышали два метра, курорт остался без света, ключевые дороги перекрыты поваленными деревьями и ветками, транспортные средства остаются заблокированными. В мэрии призвали граждан не пользоваться автомобилями, за исключением экстренных случаев.

Большие проблемы также были в восьми населенных пунктах области, а на северо-востоке снег с метелью заблокировал дороги и усложнил движение.

В нескольких регионах были задержаны или упразднены поезда и самолеты.

Жители восточной Болгарии, наиболее пострадавшей от шторма, сказали, что никогда не сталкивались с такой погодой.

Болгарские метеорологи предупредили об опасной погоде на большей части восточной Болгарии с порывами ветра до 125 км/ч. Ожидается, что сильный дождь сменится снегом из-за понижения температуры.


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