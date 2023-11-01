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Ученые РФ запатентовали новый вид муки

Ученые РФ запатентовали новый вид муки
фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Специалисты Российского биотехнологического университета запатентовали технологию получения нового вида муки из соевого шрота. Отмечается, что этот продукт является богатым источником белка, клетчатки, железа, марганца и калия, улучшает обмен веществ и снижает холестерин, передаёт russian.rt.com

Как пояснили специалисты, хлебобулочные изделия — одни из самых востребованных продуктов в России. Всего потребление хлебных продуктов в стране, согласно данным Роскачества, по итогам 2022 года составило 90,3 кг в год на душу населения.

«При этом многие россияне, особенно молодые, всё чаще отказываются от такой продукции, которая не соответствует их желанию вести более здоровый образ жизни и поддерживать вес в норме. Альтернативой становятся изделия из муки, переработанной из непривычных пока жителям России сельскохозяйственных культур. Так, одной из самых перспективных с точки зрения востребованности пищевой промышленностью и пользы для человека является технология по переработке соевого шрота в муку», — рассказали эксперты.

Предполагается, что уже в середине XXI века более половины всего производимого объёма семян сои будет использоваться как сырьё для производства продуктов питания.

«При этом усвояемость соевых белков достигает порядка 70%. Соя — это не только белки, она содержит необходимые для человеческого организма минеральные вещества: калий, натрий, кальций, железо, цинк, а также витамины групп В и С», ─ рассказал автор изобретения, доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Роман Кандроков.

По его словам, продукты сои отличаются отсутствием холестерина, полиненасыщенных жирных кислот и низкой калорийностью.

Он подчеркнул, что запатентованная технология позволяет перемалывать шрот — вторичный продукт переработки сои — в муку, прекрасно подходящую для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

  • Сегодня, 10:17
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