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Год Зелёного Дракона: советы и прогнозы на 2024-й год

Год Зелёного Дракона: советы и прогнозы на 2024-й год
иллюстрация. Фото: callmetak / ru.freepik.com

До наступления 2024 года времени ещё много, но многие информационные ресурсы уже публикуют сегодня, 20 ноября, свои прогнозы на предстоящий год. Астрологи старательно анализируют положение планет, нумерологи просчитывают сочетание цифр, а энерготерапевты просто призывают верить в исключительно положительные прогнозы. Конечно, каждый из нас надеется, что год грядущий будет лучше предыдущего. Но всё же рекомендации, которые транслируют вышеперечисленные специалисты, тоже сохраняют свой интерес и востребованность, пишет eadaily.com

Итак, 2024-ЫЙ — ГОД ДРАКОНА

Дракон — единственное мифическое существо среди других представителей 12-летнего цикла. Хотя некоторые считают его прообразом динозавра, китайцы предпочитают верить в его волшебную суть. Кроме того, это яркий, амбициозный, могучий, и довольно своенравный зверь. На Востоке верят, что его позитивный зелёный цвет является сглаживающим фактором, который нивелирует буйный нрав и всячески склоняют нас к мысли, что год Дракона должен стать счастливым. Зелёный деревянный Дракон — это больше про гармонию и созидание, уверяют нас астрологи.

ПРОГНОЗ АСТРОЛОГОВ

Високосный 2024 год уже этим фактом заранее приобрёл себе репутацию периода тяжёлого и даже опасного. Вот и астрологи просят нас не слишком уповать на дружелюбие Дракона. Главным событием 2024 года они считают переход Плутона из знака Козерога в Водолей — это случается довольно редко и обещает большие перемены как отдельным людям, так и в масштабах мироустройства в целом. Дракон уже раздумывает, как проверить на прочность каждого из нас и наполнить нашу жизнь яркими судьбоносными событиями. Нас могут ждать испытания в любви и проверка отношений на прочность.

Скорее всего, 2024 год будет нестабилен в финансовом плане, стоит ждать изменений в политике — к власти могут прийти новые лица. Зато следует ждать прорыва в технологиях, что можно расценивать как позитивный прогноз. А сложнее всего, предупреждают астрологи, нам придётся в три периода — в трёх напряжённых «красных точках» ингрессии: с 20-го на 21 января, 2 сентября, с 20-го на 21 ноября. Будьте готовы ко всему, и вы обязательно выйдете победителем из любых обстоятельств!

ПРОГНОЗ НУМЕРОЛОГОВ

Нумерологи по отношению к 2024 году настроены весьма положительно, ведь его цифры сумме дают восьмёрку, которая ассоциируется с богатством, успехом, достижениями и означает баланс между материальной и духовной сферами. Но, несмотря на это, предрекают нумерологи, 2024 год может стать весьма непростым периодом: каждому человеку придётся «отработать» свою карму. Всё хорошее и всё плохое, что каждый из нас успел совершить за последние восемь лет, согласно прогнозу, воздастся сторицей.

КАК ВСТРЕЧАТЬ 2024 ГОД

В отличие от Кролика, который предшествовал Дракону, пушистого домоседа и семьянина, хозяин 2024 года жаждет праздника и ярких впечатлений. Так что, выбирайтесь встречать Новый год в ресторан или в любое другое место, где пообещают организовать шумную вечеринку. Если же вы всё-таки собираетесь остаться дома, зовите побольше гостей. Весёлая компания непременно придётся по душе Дракону. Дом следует украсить тоже во вкусе императорского существа — максимально пафосно и ярко. Хозяину года понравятся все оттенки красного и золотого, а так же зелёный цвет — такой же, как и он сам. Несмотря на то, что Дракон деревянный, огня он не боится и требует, чтобы интерьер дополняли свечи, светильники, гирлянды. Пища на столе тоже должна «пылать огнём» — не жалейте приправ, постарайтесь поставить больше горячих блюд. Дракон требует шикарного банкета! С нарядом сами разберётесь — по аналогии: яркий, блестящий, изысканный. И купите фейерверк — порадуйте Дракона!

ВЕРЬТЕ В ХОРОШЕЕ

А вообще — проведите волшебную новогоднюю ночь так, как вы этого хотите, а не как того требуют условности и диктуют стереотипы. Загадайте своё сокровенное желание со всей искренностью, на которою только способны. Знайте, верить нужно только в хорошие прогнозы, ведь настрой — это уже половина успеха. Помните: «лёгким людям» живётся легче и не путайте Год Зелёного Дракона с годом «зелёного змия» — ничего общего между ними нет!

источник: eadaily.com
  • Сегодня, 10:31
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