До наступления 2024 года времени ещё много, но многие информационные ресурсы уже публикуют сегодня, 20 ноября, свои прогнозы на предстоящий год. Астрологи старательно анализируют положение планет, нумерологи просчитывают сочетание цифр, а энерготерапевты просто призывают верить в исключительно положительные прогнозы. Конечно, каждый из нас надеется, что год грядущий будет лучше предыдущего. Но всё же рекомендации, которые транслируют вышеперечисленные специалисты, тоже сохраняют свой интерес и востребованность, пишет eadaily.com
Итак, 2024-ЫЙ — ГОД ДРАКОНА
Дракон — единственное мифическое существо среди других представителей 12-летнего цикла. Хотя некоторые считают его прообразом динозавра, китайцы предпочитают верить в его волшебную суть. Кроме того, это яркий, амбициозный, могучий, и довольно своенравный зверь. На Востоке верят, что его позитивный зелёный цвет является сглаживающим фактором, который нивелирует буйный нрав и всячески склоняют нас к мысли, что год Дракона должен стать счастливым. Зелёный деревянный Дракон — это больше про гармонию и созидание, уверяют нас астрологи. ПРОГНОЗ АСТРОЛОГОВ
Високосный 2024 год уже этим фактом заранее приобрёл себе репутацию периода тяжёлого и даже опасного. Вот и астрологи просят нас не слишком уповать на дружелюбие Дракона. Главным событием 2024 года они считают переход Плутона из знака Козерога в Водолей — это случается довольно редко и обещает большие перемены как отдельным людям, так и в масштабах мироустройства в целом. Дракон уже раздумывает, как проверить на прочность каждого из нас и наполнить нашу жизнь яркими судьбоносными событиями. Нас могут ждать испытания в любви и проверка отношений на прочность.
Скорее всего, 2024 год будет нестабилен в финансовом плане, стоит ждать изменений в политике — к власти могут прийти новые лица. Зато следует ждать прорыва в технологиях, что можно расценивать как позитивный прогноз. А сложнее всего, предупреждают астрологи, нам придётся в три периода — в трёх напряжённых «красных точках» ингрессии: с 20-го на 21 января, 2 сентября, с 20-го на 21 ноября. Будьте готовы ко всему, и вы обязательно выйдете победителем из любых обстоятельств! ПРОГНОЗ НУМЕРОЛОГОВ
Нумерологи по отношению к 2024 году настроены весьма положительно, ведь его цифры сумме дают восьмёрку, которая ассоциируется с богатством, успехом, достижениями и означает баланс между материальной и духовной сферами. Но, несмотря на это, предрекают нумерологи, 2024 год может стать весьма непростым периодом: каждому человеку придётся «отработать» свою карму. Всё хорошее и всё плохое, что каждый из нас успел совершить за последние восемь лет, согласно прогнозу, воздастся сторицей.
КАК ВСТРЕЧАТЬ 2024 ГОД
В отличие от Кролика, который предшествовал Дракону, пушистого домоседа и семьянина, хозяин 2024 года жаждет праздника и ярких впечатлений. Так что, выбирайтесь встречать Новый год в ресторан или в любое другое место, где пообещают организовать шумную вечеринку. Если же вы всё-таки собираетесь остаться дома, зовите побольше гостей. Весёлая компания непременно придётся по душе Дракону. Дом следует украсить тоже во вкусе императорского существа — максимально пафосно и ярко. Хозяину года понравятся все оттенки красного и золотого, а так же зелёный цвет — такой же, как и он сам. Несмотря на то, что Дракон деревянный, огня он не боится и требует, чтобы интерьер дополняли свечи, светильники, гирлянды. Пища на столе тоже должна «пылать огнём» — не жалейте приправ, постарайтесь поставить больше горячих блюд. Дракон требует шикарного банкета! С нарядом сами разберётесь — по аналогии: яркий, блестящий, изысканный. И купите фейерверк — порадуйте Дракона!
ВЕРЬТЕ В ХОРОШЕЕ
А вообще — проведите волшебную новогоднюю ночь так, как вы этого хотите, а не как того требуют условности и диктуют стереотипы. Загадайте своё сокровенное желание со всей искренностью, на которою только способны. Знайте, верить нужно только в хорошие прогнозы, ведь настрой — это уже половина успеха. Помните: «лёгким людям» живётся легче и не путайте Год Зелёного Дракона с годом «зелёного змия» — ничего общего между ними нет!