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РФ закроет въезд ряду официальных лиц Молдовы

РФ закроет въезд ряду официальных лиц Молдовы
фото: Valery Sharifulin,TASS

Москва закрывает въезд ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия против русскоязычных СМИ, в МИД РФ был вызван посол Молдавии, сообщило министерство иностранных дел России на своем сайте.

"Двадцатого ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий", - говорится в заявлении ведомства, сообщает РИА Новости

Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с "продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам", отметило министерство.

"Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова", - заявил МИД РФ.

  • Сегодня, 17:44
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