Москва закрывает въезд ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия против русскоязычных СМИ, в МИД РФ был вызван посол Молдавии, сообщило министерство иностранных дел России на своем сайте.
"Двадцатого ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий", - говорится в заявлении ведомства, сообщает РИА Новости
Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с "продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам", отметило министерство.
"Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова", - заявил МИД РФ.