Методы борьбы с теневым бизнесом в сфере пассажирских перевозок обсудили на заседании Правительства. Предлагаемые им поправки в Закон «О транспорте» и в КоАП упорядочат регламент законодательства и исключат противоречия, из-за неоднозначного понимания которых возникают возможности для нелегальной деятельности. Это сократит долю теневого бизнеса, увеличит налоговые поступления в бюджет и обеспечит более полное соблюдение прав граждан и безопасность пассажирского автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
«Деятельность по перевозке пассажиров и багажа нелегальными перевозчиками приобрела массовый характер, что подрывает экономику, снижает безопасность дорожного движения, а также существенно влияет на работу юрлиц, официально осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам. Ряд перевозчиков не оформляют не только лицензии международных перевозок, но и разрешительные документы на применение специальных налоговых режимов», – отметил вице-премьер - министр экономического развития Сергей Оболоник.
Правительство предлагает расширить понятийный аппарат терминами, которые широко применяются на подзаконном уровне, но не закреплены законодательно. Среди них «перевозчик», «транспортная организация», «специальные перевозки работников (сотрудников) и (или) служащих», «транспортировка (перевозка) грузов» и другие. Поправки устанавливают перечень документов, необходимых для выполнения соответствующей деятельности.
Всё это позволит создать прозрачные условия для индивидуальных предпринимателей при оказании таксомоторных услуг, а также определит полномочия Минэкономразвития в части проведения контрольных надзорных мероприятий за соблюдением законодательства в сфере транспорта и регулирования данной деятельности.
«Проверки показали, что на нелегальные перевозки приходится порядка 50% пассажирооборота. Из-за незаконной деятельности в течение только 2022 года государство недополучило порядка 9 млн рублей по лицензионным налоговым сборам», – представил статистические данные Сергей Оболоник.
Предлагаемые нормы ещё и расширяют перечень оснований для привлечения к админответственности за нарушения законодательства в сфере транспорта. А по некоторым правонарушениям предусматривает увеличение штрафов.
В ближайшее время документ будет направлен в Верховный Совет для дальнейшего рассмотрения.