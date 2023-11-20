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Борьба с теневым бизнесом в сфере перевозок пассажиров и багажа

Борьба с теневым бизнесом в сфере перевозок пассажиров и багажа
фото: government.gospmr

Методы борьбы с теневым бизнесом в сфере пассажирских перевозок обсудили на заседании Правительства. Предлагаемые им поправки в Закон «О транспорте» и в КоАП упорядочат регламент законодательства и исключат противоречия, из-за неоднозначного понимания которых возникают возможности для нелегальной деятельности. Это сократит долю теневого бизнеса, увеличит налоговые поступления в бюджет и обеспечит более полное соблюдение прав граждан и безопасность пассажирского автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

«Деятельность по перевозке пассажиров и багажа нелегальными перевозчиками приобрела массовый характер, что подрывает экономику, снижает безопасность дорожного движения, а также существенно влияет на работу юрлиц, официально осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам. Ряд перевозчиков не оформляют не только лицензии международных перевозок, но и разрешительные документы на применение специальных налоговых режимов», – отметил вице-премьер - министр экономического развития Сергей Оболоник.

Правительство предлагает расширить понятийный аппарат терминами, которые широко применяются на подзаконном уровне, но не закреплены законодательно. Среди них «перевозчик», «транспортная организация», «специальные перевозки работников (сотрудников) и (или) служащих», «транспортировка (перевозка) грузов» и другие. Поправки устанавливают перечень документов, необходимых для выполнения соответствующей деятельности.

Всё это позволит создать прозрачные условия для индивидуальных предпринимателей при оказании таксомоторных услуг, а также определит полномочия Минэкономразвития в части проведения контрольных надзорных мероприятий за соблюдением законодательства в сфере транспорта и регулирования данной деятельности.

«Проверки показали, что на нелегальные перевозки приходится порядка 50% пассажирооборота. Из-за незаконной деятельности в течение только 2022 года государство недополучило порядка 9 млн рублей по лицензионным налоговым сборам», – представил статистические данные Сергей Оболоник.

Предлагаемые нормы ещё и расширяют перечень оснований для привлечения к админответственности за нарушения законодательства в сфере транспорта. А по некоторым правонарушениям предусматривает увеличение штрафов.

В ближайшее время документ будет направлен в Верховный Совет для дальнейшего рассмотрения.
  • Сегодня, 17:50
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