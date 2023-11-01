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Во сколько обошлись бюджету Молдовы поездки президента

Во сколько обошлись бюджету Молдовы поездки президента
фото-коллаж: unimedia.info

Санду ездит по миру в два раза чаще, чем лидер Франции, и в 6 раз больше, чем глава Китая: на вояжи президента народ Молдовы потратил почти полмиллиона. Командировки Майи Санду с начала этого года обошлись гражданам почти в 412 тысяч леев, пишет news.mail со ссылкой на kp.md.

В администрации президента РМ отчитались о расходах на зарубежные визиты Санду. За первые 9 месяцев текущего года Майя Санду совершила 17 поездок за пределы страны, сообщает unimedia.info

Для сравнения: президент США Байден совершил 15 международных поездок, лидер Франции Макрон — 9, глава Китая Си Цзиньпин — 3, премьер Индии Моди — 10.

Самым дорогим стало турне Майи Санду по американскому континенту, состоявшееся с 10 по 13 мая, которое обошлось госбюджету в 75,1 тыс. леев (19,5 тыс. леев в Монреале, Канада, и 55,6 тыс. леев - в Чикаго, США).

На втором месте в списке самых дорогих визитов президента страны находится январский визит в швейцарский Давос. Майю Санду на Всемирном экономическом форуме сопровождал ее советник по безопасности, нынешний премьер-министр Дорин Речан. В администрации президента сообщили, что сумма расходов на эту поездку составила 67,5 тыс. леев. Из них суточные – 22,7 тыс. леев, проживание – 26,1 тыс. леев и воздушный транспорт – 18,7 тыс. леев.

На третьем месте поездка в феврале 2023 года в Германию, где глава государства приняла участие в конференции по безопасности в Мюнхене. Расходы составили 43 000 леев.

В мае на коронацию короля Карла Майя Санду отправилась в Лондон без делегации, регулярным рейсом, и визит обошелся госбюджету в более чем 1000 евро (22,3 тыс. леев).

Три других визита, осуществленные в Бухарест, потребовали из бюджета в общей сложности 41 000 леев, а поездки в Гаагу, а затем в Нью-Йорк стоили 42 800 леев и 37 700 леев соответственно, в последнем случае оплачивались только суточные.

Таким образом, всего Майя Санду до октября совершила 17 визитов за пределы страны, которые обошлись бюджету страны в 411 700 леев, в среднем 24 217 леев каждая поездка.

  • Сегодня, 18:12
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