Приднестровский боксер Василий Чеботарь завоевал золотую медаль Молодежного чемпионата Европы U22 в Черногории.
Чеботарь выступал в весовой категории 71 кг. После побед над соперниками из Португалии, Хорватии и Сербии Василий в финале сошелся с боксером из Испании. Приднестровец оказался сильнее и завоевал свое первое европейское золото, информирует novostipmr
«Я готовился к выступлению несколько месяцев. Тренировки каждый день. Мотивация была огромная. Для меня это третий чемпионат Европы. До этого было два серебра. Наконец золото!» - так прокомментировал свой успех Василий Чеботарь.
В финальный день турнира за золото билась на ринге и Дарья Козорез. В весовой категории +81 кг приднестровская спортсменка уступила россиянке и была удостоена серебряной медали чемпионата.
Еще одну медаль в составе сборной Молдавии завоевал супертяжеловес Николай Бурдюжа (+92 кг).
Чемпионат Европы по боксу U22 проходил в черногорской Будве с 12 по 19 ноября. На турнире были представлены 34 команды (299 боксера). Из 4 наград сборной Молдовы три завоевали приднестровцы.