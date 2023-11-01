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Приднестровский спортсмен стал чемпионом Европы по боксу U22

Приднестровский спортсмен стал чемпионом Европы по боксу U22
фото: novostipmr

Приднестровский боксер Василий Чеботарь завоевал золотую медаль Молодежного чемпионата Европы U22 в Черногории.

Чеботарь выступал в весовой категории 71 кг. После побед над соперниками из Португалии, Хорватии и Сербии Василий в финале сошелся с боксером из Испании. Приднестровец оказался сильнее и завоевал свое первое европейское золото, информирует novostipmr

«Я готовился к выступлению несколько месяцев. Тренировки каждый день. Мотивация была огромная. Для меня это третий чемпионат Европы. До этого было два серебра. Наконец золото!» - так прокомментировал свой успех Василий Чеботарь.

В финальный день турнира за золото билась на ринге и Дарья Козорез. В весовой категории +81 кг приднестровская спортсменка уступила россиянке и была удостоена серебряной медали чемпионата.

Еще одну медаль в составе сборной Молдавии завоевал супертяжеловес Николай Бурдюжа (+92 кг).

Чемпионат Европы по боксу U22 проходил в черногорской Будве с 12 по 19 ноября. На турнире были представлены 34 команды (299 боксера). Из 4 наград сборной Молдовы три завоевали приднестровцы.

  • Сегодня, 18:21
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