фото: скриншот видео AFP, лидер ХАМАС Исмаил Хания
Появилась более подробная информация о потенциальном соглашении о перемирии между Израилем и палестинским ХАМАСом, передаëт сегодня, 21 ноября, Би-би-си.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания (проживает в Катаре) ранее сделал заявление для информационных агентств, в котором говорится о близости достижения соглашения. Между тем официальные лица в Израиле до сих пор хранят молчание, отмечает британская новостная служба, информирует eadaily.com
«Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии», — говорится в заявлении, которое приводит телеграм-канал ХАМАС.
По данным France-Presse (AFP), предварительно согласованная сделка может включать:
пятидневное перемирие, которое подразумевает прекращение огня в наземных боях и ограничение воздушных операций Израиля над южной частью сектора Газа;
палестинские группировки освободят 50−100 заложников, среди которых будут гражданские лица Израиля и граждане других стран, но не удерживаемые в Газе израильские военнослужащие;
взамен 300 палестинцев, включая женщин и детей, будут освобождены из израильских тюрем.
AFP спросило у анонимных представителей ХАМАСа и палестинской группировки «Исламский джихад»* об их отношении к данным условиям сделки, получив ответ, что там с ними согласны.
Представитель ХАМАСа Иссат эль-Решик сообщил катарскому телеканалу «Аль-Джазира», что переговоры в настоящее время сосредоточены на продолжительности перемирия, доставке помощи в Газу и обмене израильских заложников на палестинских пленных. Обе стороны освободят женщин и детей, сказал он.
По его словам, детали сделки будут объявлены Катаром, который выступил посредником в переговорах между Израилем и ХАМАСом.