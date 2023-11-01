В Италии 20 ноября завершился судебный процесс над членами преступной мафиозной группировки Ндрангета из провинции Калабрия на юге страны. Как отмечает ВВС, это был крупнейший за последние 30 лет процесс по делу мафии в Италии.
Всего перед итальянским судом предстали 350 человек, обвиняемых в соучастии или связях с мафией. В результате 131 обвиняемого суд оправдал, а остальных — приговорил в общей сложности более чем к 2200 годам тюремного заключения. Одно лишь оглашение приговора длилось более полутора часов.
Помимо предполагаемых мафиози, среди обвиняемых на последнем судебном процессе т высокопоставленный полицейский, несколько мэров и другие местные чиновники. Вынесенные приговоры завершили трехлетний судебный процесс. Расследование началось еще в 2016 году и распространилось как минимум на 11 регионов Италии. Всего в нем были задействованы более 2500 офицеров полиции.
Охотой за главарями, скрывавшимися в хитро устроенных тайниках, занималось элитное подразделение итальянской полиции Squadrone Carabinieri Eliportato «Cacciatori di Sicilia» (Вертолетная эскадрилья карабинеров «Охотники Сицилии»).
Например, бункер Паскуале Марандо, которого называли Пабло Эскобаром калабрийской мафии, располагался на склонах горы Аспромонте, входом в который служило отверстие специальной печи для пиццы.
Среди арестованных, обвиняемых и приговоренных были не только непосредственные члены мафиозной группировки, но и сотрудничавшие с ними политики. Некоторых из них арестовали в Германии, Швейцарии и даже Болгарии. Суду были представлены многочисленные свидетельства вымогательств, коррупции при заключении государственных контрактов, незаконного хранения оружия, манипуляции результатами местных выборов и взяточничества.
Известно, что группировка Ндрангета является одной из самых могущественных, богатых и влиятельных преступных группировок мира. По информации СМИ, сейчас она обладает почти полной монополией на импорт кокаина в Европу. У группировки есть базы в Северной и Южной Америке, а также и в Африке. Некоторые представшие перед судом обвиняемые были арестованы в разных странах Европы, а также в Бразилии, Эквадоре и Ливане.
В одном из своих недавних отчетов Управление расследований по борьбе с мафией Италии (DIA) назвало Ндрангету «абсолютно доминирующей силой в преступном мире». В 2008 году итальянская исследовательская группа Eurispes оценила годовой оборот Ндрангеты в €44 млрд, что на тот момент составило примерно 3% от внутреннего ВВП Италии.