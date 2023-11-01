фото: point.md Президент Молдовы Майя Санду приехала в столицу Украины, передает «Sputnik.Молдова». По информации агентства, визит главы государства приурочен к 10-й годовщине Евромайдана.
Как отмечает «Sputnik.Молдова», в рамках поездки Санду вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским и первой леди Украины Еленой Зеленской посетили мемориал, посвященный массовым протестам 2013-2014 годов, которые в итоге завершились государственным переворотом.
скриншот Sputnik.Молдова
Как отметили в Офисе президента Украины, Зеленский с супругой и Майя Санду "почтили память активистов", погибших в Киеве в ходе госпереворота.Кто расстрелял людей — до сих пор неизвестно.
В администрации президента сообщили, что у главы государства запланированы переговоры с Владимиром Зеленским и председателем Евросовета Шарлем Мишелем, пишет point.md
"Президент Майя Санду находится в Киеве, чтобы обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем следующие шаги по вступлению Молдовы и Украины в ЕС, укреплению региональной безопасности и постоянную поддержку ЕС реформ и развития в наших странах", - сказано на сайте администрации президента.
Ранее «Sputnik.Молдова» сообщил о том, что Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир стал персоной нон грата на Украине, так как является членом Синода Русской Православной Церкви. Об этом сообщил отец Павел Борщевский.
По его словам, теперь митрополит Владимир не может посетить могилу своих родителей в Черновицкой области.