В переговорном зале Администрации Президента ПМР прошла встреча Вадима Красносельского с европейской делегацией, возглавила которую начальник отдела Европейской службы внешних связей по делам Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Белоруссии Дорота Длоухи-Сулига. Среди визитеров также глава делегации ЕС в РМ Янис Мажейкс. С приднестровской стороны, помимо руководителя страны, участие в рабочей беседе приняли заместитель Председателя Правительства ПМР Сергей Оболоник и Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, сообщила пресс-служба Главы государства
Президент ПМР сообщил, что с предыдущей встречи серьезных событий не произошло, как не было и позитивных сдвигов в переговорном процессе с Республикой Молдова.
«Будем говорить о мире, который есть, о переговорном процессе, которого на данный момент нет, и о проблемах, которые с этим связаны», – так обрисовал повестку сегодняшней дискуссии Вадим Красносельский.
Он особо выделил значимость обсуждения вопросов социально-экономической направленности: «Какие бы политические турбулентности ни происходили, народ живет, предприятия должны работать и платить налоги, служащие – получать заработную плату, пенсионеры – пенсию. Внешние обстоятельства, конечно, оказывают отрицательное влияние на приднестровскую экономику. Это понятно. Но в наших силах минимизировать негативные последствия. А это уже путь развития, прогресса, позитива».
Дорота Длоухи-Сулига в свою очередь заметила, что рада сохраняющейся стабильности, но не приветствует стагнацию. Она напомнила, что деятельность представляемой ею организации основана на построении и поддержании диалога. Дипломат выразила желание обсудить пути сотрудничества, в частности экономического, в существующих реалиях. «Наш главный интерес – люди, а основные приоритеты – экономика и стабильность», – подчеркнула Дорота Длоухи-Сулига.
фото: president.gospmr
Собеседники выразили надежду на продуктивный, наполненный практическим смыслом разговор. Для обеспечения его предметности на встречу приглашены должностные лица, в ведении которых находятся политические и экономические вопросы.
Ограничительные меры в торговле и экономике обсудили в МИДе ПМР
Проблемы в торговле с Евросоюзом стали одной из главных тем на сегодняшней встрече с делегацией Европейского союза во главе с представителем в переговорном процессе в формате «5+2» Доротой Длоухи-Сулигой. Она прошла в Министерстве иностранных дел в Тирасполе. Участие также принял глава представительства Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс.
Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев озвучил ограничения, которые Молдова начала необоснованно применять к Приднестровью. Так, с августа с экономических агентов взимается плана за таможенное оформление экспорта-импорта. Кроме того, официальный Кишинёв также намерен требовать с приднестровских предприятий плату за загрязнение окружающей среды, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что это противоречит существующим договоренностям переговорного процесса, подписанным в 2014 году при содействии Европейского союза.
По вопросу экологических платежей дипломат отдельно отметил, что все предприятия республики осуществляют соответствующие выплаты в бюджет Приднестровья, и на эти средства реализуются необходимые экологические мероприятия. При этом он констатировал недопустимость ситуации двойного налогообложения в этой сфере.
«Мы видим очень много сложностей в торговле с Европейским союзом, которые формируются на молдавской стороне со ссылкой на административно-бюрократические нормы. Это, к сожалению, касается широкого круга вопросов, как и торгово-экономических, так и импортно-экспортных поставок в Приднестровье, включая поставки медицинского оборудования, что, на наш взгляд, является гуманитарным вопросом. Это вызывает нашу серьёзную обеспокоенность и мы надеемся на содействие европейской стороны», – сказал Виталий Игнатьев.
Ограничительные меры Молдовы, включая блокаду экспорта продукции промышленных предприятий, негативно сказываются на внешнеэкономической деятельности Приднестровья. Также это уменьшает объём торгового оборота с Европейским союзом.
Виталий Игнатьев подчеркнул, что действующее двустороннее торговое взаимодействие базируется на договоренностях переговорного процесса и согласованном в 2015 году механизме облегчения взаимной торговли. Однако эти соглашения на сегодняшний день нарушаются Кишинёвом, в том числе под прикрытием аргументов о европейской интеграции Республики Молдова.
Глава МИД ПМР выразил заинтересованность в более активной позиции Брюсселя, а также возобновлении интенсивного диалога, в том числе с генеральным директоратом по торговле Еврокомиссии (DG Trade) по вопросам торгово-экономического сотрудничества, который бы позволил определить параметры взаимодействия в новых обстоятельствах и избежать издержек и гуманитарных кризисов.
Представитель в переговорном процессе в формате «5+2» Дорота Длоухи-Сулига напомнила, что Евросоюз действует на основании диалога и всегда поощряет его организацию между сторонами.
«Мы поощряем и рекомендуем обеим сторонам продолжить диалог для достижения мира и понимания. Мы также подчеркиваем, что необходимо поддерживать конструктивную атмосферу и что стороны должны воздерживаться от таких шагов, которые бы поставили под угрозу эту конструктивную атмосферу», – сказала европейский дипломат.