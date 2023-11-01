Правоохранительные органы предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества. Лжеброкеры предлагают приднестровцам заработать на инвестициях, но в действительности присваивают их деньги. Звонки поступают с различных иностранных номеров, а также по вайберу. Мошенники находят жертв в соцсетях или по объявлениям в интернете. Обманутых людей становится больше, сообщает novostipmr.com
Своей историей с «Новостями Приднестровья» поделилась одна из жительниц Тирасполя. Девушке удалось противостоять телефонным мошенникам и не стать их жертвой. Но в ее окружении есть люди, которые попались на уловки лжеброкеров.
Девушка рассказала, что не так давно отреагировала на заманчивую рекламу в соцсетях и перешла по ссылке. Тираспольчанка даже не догадывалась, что таким образом «оказалась на крючке» у мошенников. Ей стали звонить с различных иностранных номеров, а потом уже и на Вайбер с предложениями о заработке.
«Я сказала, что я не подавала никаких заявок, извините, больше не звоните. И положила трубку. Опять звонок. И вот так в течение нескольких часов, раза четыре, наверное, звонили. Настаивали, чтобы я участвовала в их предложении. Я рассказала это знакомым, и оказалось, что они в курсе. Им тоже поступали такие звонки. И есть люди, которые отправили деньги в надежде увеличить доход и, естественно, не смогли уже их вернуть. Мошенники скидывали платформы с паролями, куда заходить и скидывать деньги. Сначала предлагали вложить 500 американских долларов и говорили, что будет большая прибыль. Если люди отказываются, они начинают торговаться и снижать первоначальную сумму вклада. Говорят ну давайте хотя бы 250 долларов, через день звонят – давайте хотя бы 50 долларов вложите. Это вымогательство денег, хоть что-то выманить. Они настойчиво так обрабатывают, не дают даже трубку положить», - пояснила тираспольчанка.
В поисках заработка приднестровцы реагируют на заманчивые предложения о быстром заработке в Интернете, переходят со своих аккаунтов по указным ссылкам. Это дает возможность мошенникам узнать подробную информацию о потенциальной жертве. Зачастую они находят не только номер мобильного телефона, но и другие личные данные: имя, фамилию. Это своеобразный психологический ход - обращаться к человеку по имени, мошенники им пользуются.
Злоумышленники предлагают установить приложение, где ложно показывают, как растут доходы от инвестиций. Для этого необходимо сделать вложение, поясняют они во время звонка. Люди, которые ведутся на их уговоры, делают первое вложение и ждут роста дохода. Но когда жертва хочет вывести деньги, лжеброкеры начинают рассказывать о различных препятствиях и расходах на такую операцию, просят сделать дополнительное вложение. В итоге обещанные деньги обманутые инвесторы так и не получают.
Чтобы не стать жертвой новой схемы, не следует переходить по незнакомым ссылкам, а уж тем более не вводить там личные данные и данные банковских карт. Нельзя делиться личной информацией с незнакомыми людьми, которые звонят с незнакомых номеров и представляются сотрудниками различных фирм. Лучше сразу прекратить разговор и заблокировать номер.