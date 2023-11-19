Очереди до 7 дней на границе с Румынией беспокоят фермеров из Республики Молдова, аграрной страны, которая в этот период экспортирует урожай подсолнечника. По этому же маршруту едут украинские грузовики, предпочитающие сухопутные маршруты, пишет g4media.ro
В репортаже Euronews говорится о том, что это создало одну из крупнейших блокировок в истории Черноморского региона.
"Вдоль молдавских дорог в конце лета по всей стране можно увидеть поля ярко-желтых подсолнухов. Это не просто красивое зрелище, ведь в этой аграрной стране семена подсолнечника играют жизненно важную экономическую роль. Подсолнечник занимает 25% всей посевной площади Молдовы, но фермерам становится все труднее экспортировать прибыльные семена из-за блокировок, вызванных дополнительным давлением со стороны украинских водителей-дальнобойщиков, которые также пытаются экспортировать урожай страны через соседнюю Молдову в порты Румынии", - отмечают авторы репортажа.
"Мы ждем здесь уже четыре дня", - сказал украинский водитель грузовика. За это время он проехал всего 600 метров на своей машине, полной зерна. Вокруг него также заблокированы сотни других молдавских и украинских водителей. Теперь это повседневная реальность на южной границе Республики Молдова, в пограничном пункте Джурджулешты.
Украинцы ждут в Молдове перехода в Румынию. Они могут ждать в очереди в среднем от пяти до семи дней. В Румынии зерно доставляется в порт Констанца, а оттуда грузовыми судами по всему миру.
Румынская таможня не справляется, поэтому большая часть ожидания происходит в Молдове, важном транзитном пункте для украинской сельскохозяйственной продукции.
Это беспрецедентный случай для погранперехода Джурджулешт. Только в октябре молдо-украинскую границу через Рени-Джурджулешты пересекли 1307 груженых грузовиков.
Среднее время ожидания с сентября увеличилось почти вдвое со 137 часов до 269.
До этого лета зерно в основном экспортировалось грузовыми судами, но Россия прекратила Черноморскую зерновую инициативу.
Кризис также затрагивает молдавских фермеров, основу молдавской экономики. Им стало сложнее выгружать зерно.
Все хотят вывезти свою продукцию из страны любыми способами, поэтому молдавские экспортеры не могут конкурировать с дешевым украинским зерном. По состоянию на 2022 год, число стран-экспортеров зерна из Молдовы сократилось с 25 до 14.
В результате молдавский рынок переполнен.
Сельскому хозяйству в Молдове становится все сложнее. Фермеры прогнозируют, что в ближайшие годы многие из них окажутся в ситуации банкротства.
В попытке разрешить кризис правительство Молдовы создает систему электронной очереди, связанную с украинской и румынской таможенными службами.