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Рада Украины поддержала законопроект об английском языке без пунктов о кино и ТВ

Рада Украины поддержала законопроект об английском языке без пунктов о кино и ТВ
фото: depositphotos

22 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №9432 о применении английского языка в Украине. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует korrespondent.net

Сообщается, что из законопроекта была изъята норма о демонстрации англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала.

Законопроект предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине, также определены категории должностей, кандидаты на которые обязаны знать английский язык.

Норма о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием на украинском языке была изъята решением гуманитарного комитета Рады. В общем и целом были изъяты все нормы, которые могли сделать более узкой область применения украинского языка на телевидении и в кинопрокате.

Отмечается, что далее законопроект будут рассматривать во втором чтении, а затем он пойдет на подпись президенту.

Напомним, 28 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о применении английского языка в Украине. В документе отмечалось, что область использования английского языка расширят в военной, медицинской, транспортной системах, а также в области культуры. Украинцы возмутились этому нововведению, поскольку законопроект предполагал увеличение доли фильмов на языке оригинала, а вместо дубляжа должны были быть только украинские субтитры.

  • Вчера, 20:03
  • DTV
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