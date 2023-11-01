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В Одессе из-за первых холодов замерзли насмерть семь человек

В Одессе из-за первых холодов замерзли насмерть семь человек
фото: MI100.INFO

Резкий перепад температур в городе стал роковым для некоторых бездомных. Только за сутки, в воскресенье, 19 ноября, от первых заморозков в Одессе погибли семь человек без определенного места жительства. За последние пять лет такое случилось впервые. Это произошло из-за внезапного похолодания, поэтому смерти было не миновать, сообщает edinaya-odessa

К сожалению в результате полной статистики о количестве бездомных в Одесской области и в Украине нет. По неофициальным данным общественных организаций, в 2021 году в Украине было зарегистрировано почти 100 тысяч бездомных, в Одессе – около 10 тысяч человек.

Число бездомных увеличивается. Во время военных действий отселить эту цифру невозможно, многие прибывают из других городов.

Ранее с наступлением холодов в Одессе обустраивали пункты обогрева, где бездомные могли переночевать.

С прошлой осени их заменили "пункты несокрушимости", после чего "само понятие пункт обогрева – нивелировалось".

На данный момент в городе действует 72 "пункта несокрушимости", которые были открыты полицией или ГСЧС, а также еще один на железнодорожном вокзале. Для открытия других пунктов необходимо решение областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
  • Вчера, 20:17
  • DTV
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