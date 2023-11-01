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Поправки в Кодекс об административных правонарушениях

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях
фото: novostipmr

Верховный Совет ПМР принял в первом чтении разработанный группой депутатов законопроект, который вносит ряд изменений в Кодекс об административных правонарушениях, сообщила пресс-служба ВС ПМР

Они касаются, в частности, ответственности за передачу управления транспортными средствами лицам, которые такого права не имеют.

Как отмечают разработчики законопроекта, в настоящее время активно развивается практика, когда для управления транспортным средством не обязательно иметь при себе оригинал водительского удостоверения – оно может быть перенесено в мобильные приложения.

Как следствие, проверить его подлинность собственник автомобиля зачастую не может.

Таким образом, действующая норма законодательства создаёт для правоприменителей необоснованно широкие пределы усмотрения, что способствует коррупции.

Чтобы избежать возникновения подобных ситуаций, депутаты предложили дополнить соответствующую статью словом «заведомо».

Другими словами, административную ответственность будет нести только тот, кто заранее знал, что передаёт управление транспортным средством человеку, который не имеет водительских прав или был их лишен.

Проект закона в полной мере соответствует курсу на гармонизацию с законодательством Российской Федерации.
  • Вчера, 20:33
  • DTV
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