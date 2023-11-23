Автомобиль, взорвавшийся на мосту на границе США и Канады, стоил около 300 тысяч долларов, им управлял бизнесмен из Нью-Йорка, пишет британская газета Daily Mail, сообщает РИА Новости
Инцидент произошел в среду днем на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, где, по предварительным данным, погибли два человека в результате взрыва автомобиля.
"Выяснилось, что автомобиль был суперкаром стоимостью 300 тысяч долларов, которым управлял бизнесмен из Нью-Йорка", - пишет издание. Речь идет о модели Bentley Flying Spur, отмечает газета.
Как сообщается, 56-летний бизнесмен находился в автомобиле вместе с женой. До происшествия они заезжали в казино Seneca Niagara, но пробыли там всего несколько минут.
"Мы сотрудничаем с правоохранительными органами в расследовании инцидента... Мы проверили и предоставили информацию, касающуюся транспортного средства, которое остановилось у Seneca Niagara Resort & Casino всего на несколько минут до того, как произошло ЧП", - сообщил изданию представитель казино.
Источники сообщили газете, что бизнесмен и его жена не были постоянными посетителями казино и, возможно, были на курорте только для того, чтобы поменять деньги.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США ранее заявило, что не выявило связи инцидента на мосту между США и Канадой с терроризмом и не обнаружило взрывных веществ на месте происшествия.
В ФБР добавили, что спецслужба завершила расследование и передала дело об инциденте в ведение местной полиции в качестве дорожного происшествия.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что власти США не видят указаний на то, что взрыв автомобиля в среду на мосту на границе с Канадой был терактом.
Канадские власти собирают информацию о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегами, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
"Мы пытаемся собрать информацию и разговариваем с США", — сказал Трюдо в парламенте.
"Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося", — сказал Трюдо, выступая в канадском парламенте.
Канадские власти называют ситуацию "очень серьезной", но призывают не спешить с версиями о причинах инцидента.