До конца года при участии Минобороны и Генштаба планируется разработать комплексный документ, который должен ответить на многие вопросы.
В Верховной Раде работают над комплексным законопроектом, касающемся вопросов мобилизации и демобилизации военных. Об этом 22 ноября во время телемарафона заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, передаёт korrespondent.net
"В последнее время много информации по совершенствованию процедуры мобилизации и демобилизации. Где-то это просто чьи-то идеи, без консультаций с военными. Где-то - заметки из обсуждений, которые постоянно проходят в Комитете по вопросам нацбезопасности. Чтобы остановить этот шквал, вынужден немного приоткрыть завесу над тем, о чем мы дискутируем на Комитете", - сообщил он.
Арахамия указал, что законопроект будет отвечать на следующие вопросы:
-что делать с людьми, уже два года воюющими без ротации
-почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп
-могут ли бойцы, прошедшие плен, демобилизоваться
-что делать с военными с онкологическими заболеваниями
-каким должен быть призывной возраст
Арахамия отметил, что до конца года при участии Минобороны и Генштаба планируется разработать комплексный документ, который должен ответить на все эти вопросы.