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В Раде готовят новый законопроект о мобилизации и демобилизации

В Раде готовят новый законопроект о мобилизации и демобилизации
фото из открытых источников

До конца года при участии Минобороны и Генштаба планируется разработать комплексный документ, который должен ответить на многие вопросы.

В Верховной Раде работают над комплексным законопроектом, касающемся вопросов мобилизации и демобилизации военных. Об этом
22 ноября во время телемарафона заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, передаёт korrespondent.net

"В последнее время много информации по совершенствованию процедуры мобилизации и демобилизации. Где-то это просто чьи-то идеи, без консультаций с военными. Где-то - заметки из обсуждений, которые постоянно проходят в Комитете по вопросам нацбезопасности. Чтобы остановить этот шквал, вынужден немного приоткрыть завесу над тем, о чем мы дискутируем на Комитете", - сообщил он.

Арахамия указал, что законопроект будет отвечать на следующие вопросы:

-что делать с людьми, уже два года воюющими без ротации

-почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп

-могут ли бойцы, прошедшие плен, демобилизоваться

-что делать с военными с онкологическими заболеваниями

-каким должен быть призывной возраст

Арахамия отметил, что до конца года при участии Минобороны и Генштаба планируется разработать комплексный документ, который должен ответить на все эти вопросы.
  • Сегодня, 10:27
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