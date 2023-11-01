Как сообщила пресс-служба МВД ПМР в дежурную часть Тираспольского УВД поступило заявление директора станции техобслуживания. На протяжении недели он замечал пропажу имущества. Исчезли верстак, холодильник, станок с металлическими болванками, а также дверь от электрического щитка.
Искать вора 41-летний тираспольчанин решил сам. Сначала наведался в пункт приёма металлолома, рассчитывая выкупить своё имущество. Безуспешно. Нашёл только холодильник, который не представлял особой ценности для хозяина.
После очередной пропажи инструмента, хозяин СТО обратился в милицию.
Оперативники установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний мужчина, в прошлом дважды судимый за кражи. На территорию станции техобслуживания он проникал под покровом ночи. Брал, что плохо лежит, и сдавал в пункт приёма металлолома.
Материалы доследственной проверки переданы в УСК. Мужчина находится под арестом.
Ближайшие 5 лет, скорее всего, он будет снова находиться на полном обеспечении государства.