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Воровал, не стесняясь

Воровал, не стесняясь

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР в дежурную часть Тираспольского УВД поступило заявление директора станции техобслуживания. На протяжении недели он замечал пропажу имущества. Исчезли верстак, холодильник, станок с металлическими болванками, а также дверь от электрического щитка.

Искать вора 41-летний тираспольчанин решил сам. Сначала наведался в пункт приёма металлолома, рассчитывая выкупить своё имущество. Безуспешно. Нашёл только холодильник, который не представлял особой ценности для хозяина.

После очередной пропажи инструмента, хозяин СТО обратился в милицию.

Оперативники установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний мужчина, в прошлом дважды судимый за кражи. На территорию станции техобслуживания он проникал под покровом ночи. Брал, что плохо лежит, и сдавал в пункт приёма металлолома.

Материалы доследственной проверки переданы в УСК. Мужчина находится под арестом.

Ближайшие 5 лет, скорее всего, он будет снова находиться на полном обеспечении государства.
  • Сегодня, 10:34
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