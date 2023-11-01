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Почему в Молдове пшеница стоит 2,50 лея, а хлеб не подешевел

Почему в Молдове пшеница стоит 2,50 лея, а хлеб не подешевел
фото из открытых источников

Министр сельского хозяйства РМ Владимир Боля объяснил, почему цена на зерно снизилась, а на хлеб выросла.

По его словам, большинство молдавских фермеров экспортируют пшеницу, в то время как производители хлеба импортируют муку. «Два параллельных мира, между которыми нет никакой связи», — заявил Боля в эфире AgroTV, передаёт NM

«Если мы посмотрим на 2-3 сельских лидеров, никто из них не производит муку и не печет из нее хлеб. Те, кто производит хлеб, импортируют муку в Республику Молдова. У нас в стране тоже есть качественная пшеница, но она не перерабатывается. То небольшое количество, которое у нас есть, нужно переработать, и у нас будет более дешевый хлеб. Здесь те, кто производит пшеницу, ориентированы на экспорт, а те, кто производит хлеб, ориентированы на импорт муки и производство хлебобулочных изделий из импортной продукции. Из всего этого создаются условия параллельных миров», – цитирует слова министра Noi.md

Министр также отметил, что хлеб подорожал, потому что вдобавок ко всему выросла цена на электроэнергию и газ.

«Для производства хлеба нужны энергоресурсы, которые стоят довольно дорого», — резюмировал Владимир Боля.
  • Сегодня, 10:48
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