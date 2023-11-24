Приднестровье считает необходимым усилить координацию с Российской Федерацией на фоне разрушения Молдовой отношений с Москвой и выхода из соглашений СНГ, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.
"Как известно, Молдова спешно разрушает традиционные связи с Россией и СНГ, практически в еженедельном режиме выходя из соглашений, заключенных ранее в рамках Содружества. Для нас это большой вызов, требующий качественного усиления российско-приднестровской координации", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что на фоне глобальной нестабильности и множества локальных конфликтов Приднестровье выступает за обеспечение мира и стабильности в общем региональном пространстве.
"Мы обращаем внимание международных участников на факторы дестабилизации, одним из которых являются попытки Республики Молдова использовать "европейский выбор" как предлог для оказания экономического давления на Приднестровскую Молдавскую Республику", - отметил Игнатьев.
Приднестровье остается приверженным формату «5+2», который не утратил своей актуальности. Об этом министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил в интервью РИА «Новости».
«Важно регулярно стимулировать действующее председательство в ОБСЕ к созыву "5+2". Приднестровье остается приверженным этому формату, который абсолютно не утратил своей актуальности. Это полезная международная площадка, действующая в соответствии с принципами транспарентности, состязательности и равенства конфликтующих сторон, где закреплены статус и права участников, есть согласованное переговорное пространство», - сказал Игнатьев.
Виталий Игнатьев подчеркнул, что попытки заменить переговоры в формате «5+2» некими альтернативными треками в Тирасполе считают «вредоносными и бесперспективными», и напомнил, что работа этой консультативной площадки была приостановлена Молдовой еще в 2019 году. То есть задолго до событий на территории Украины.
«Что касается международного формата "5+2", то озвучиваемые сегодня предлоги для отказа в созыве заседаний носят искусственный субъективный характер… Поэтому, безусловно, усматриваем элементы политизированного торможения переговорного процесса и замораживания контактов сторон, что в текущих реалиях очень тревожный знак», - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Захарова указала на причину тупика в приднестровском урегулировании
Тупик в приднестровском урегулировании (ПДУ) обусловлен нежеланием Кишинева реагировать на призывы Тирасполя начать переговоры о всеобъемлющем решении проблемы Приднестровья. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает iz.ru
«Очевидно, что без изменения молдавской стороной такого подхода ожидать подвижек в процессе ПДУ не приходится», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.
Она также отметила, что 25 ноября 20 лет исполнится «меморандуму Козака» — плану приднестровского урегулирования, подразумевавшему федерализацию Молдовы.
«Тогда, в 2003 году, Кишинев и Тирасполь находились в шаге от подписания меморандума, но оно было сорвано молдавскими властями под давлением Запада. Все практические шаги навстречу друг другу сразу же прекратились», — подчеркнула официальный представитель МИДа.
Если бы центральные власти Молдовы не отказались от подписания плана, то в текущем году закончился бы 20-летний переходный период его реализации, а в приднестровском урегулировании была бы поставлена точка, подчеркнула дипломат.
«Показательно, что за прошедшие 20 лет ни молдавская сторона, ни ее западные спонсоры, ни ОБСЕ так и не сумели предложить никакой внятной альтернативы», — добавила Захарова.