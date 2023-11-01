24 ноября Парламент принял предложение Правительства о продлении режима чрезвычайного положения на всей территории Республики Молдова на дополнительные 30 дней, начиная с 1 декабря, передаёт noi.md
"Эта мера оправдана недавними изменениями в региональной безопасности и неопределенностями, связанными с продолжающимся конфликтом между Российской Федерацией и Украиной. Эти факторы сохраняют высокий уровень риска безопасности, который может повлиять и на Республику Молдова. В холодное время года возможно усиление действий российских сил против энергетической инфраструктуры Украины, что может негативно сказаться на поставках электроэнергии в страну. Также не исключены прямые риски энергетической небезопасности из-за сокращения поставок природного газа со стороны Российской Федерации", указывается в проекте закона.
Среди других причин продления ЧП правительство отметило участие России в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдове, пишет NM
Депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» одобрили проект. Тем временем оппозиция выступила против продления чрезвычайного положения. В знак протеста фракция Блока коммунистов и социалистов покинула заседание парламента.
Напоминаем, что 24 февраля 2022 года по инициативе Правительства Республики Молдова, Парламент объявил режим чрезвычайного положения на всей территории страны в ответ на непосредственную угрозу национальной безопасности, вызванную конфликтом в Украине.
С тех пор режим чрезвычайного положения продлевается. Последнее продление было сделано Парламентом 31 июля 2023 года.
Решение вступает в силу с момента публикации в Официальном мониторе Республики Молдова.
Оппозиция в парламенте выступает против продления режима ЧП, считая, что это позволяет Санду и ее партии грубо нарушать законы. Накануне вице-спикер парламента представитель оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что на заседании парламента выдвинет инициативу о немедленной отмене режима ЧП в стране. Он написал в своем телеграм-канале, что целый ряд решений, принятых комиссией по ЧС, не только выходит за рамки мандата, утвержденного парламентом республики, но и напрямую нарушает конституцию страны и международные правовые нормы.
"Все решения, принятые в период ЧП, будут подвергнуты ревизии и пересмотру. Все причастные привлечены к уголовной ответственности", - цитирует Батрынча ТАСС