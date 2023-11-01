Трудности у приднестровских предприятий с поставкой продукции на внешние рынки продолжаются. Молдова не пропускает грузы наших производителей, долгое время удерживает их на таможне, в итоге товар возвращается обратно на склады. Резкое ограничение возможности экспорта не так давно привело к остановкам таких заводов как «Молдавизолит» и «Потенциал», в затруднительном положении находится и НП ЗАО «Электромаш». С августа месяца они несут колоссальные потери, измеряемые миллионами долларов.
Для приднестровских предприятий, товары которых не пропускает таможня Молдовы, ситуация фатальная. Она может привести к тому, что они потеряют свои рынки сбыта. Об этом предупреждает первый вице-премьер — министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.
Из-за того, что Молдова не пропускает грузы из Приднестровья, страдают коллективы ориентированных на экспорт предприятий. Уже остановились заводы «Молдавизолит» и «Потенциал», в затруднительном положении «Электромаш». С августа они несут колоссальные потери, измеряемые миллионами долларов, отмечается на сайте Минэкономразвития.
Государство оказывает предприятиям, которые ушли на простой, всяческую поддержку. К примеру, с них не взимается единый социальный и подоходный налоги, иной подход и к налоговым платежам со стороны фискальной системы Министерства финансов. Помогает и через кредиты на оборотные средства, за счёт которых гасят выплату зарплат и текущие потребности организаций, находящихся на простое, пишет пресс-служба Минэкономразвития.
Меры поддержки предприятий и трудовых коллективов будут действовать и в следующем году.
«Экспортер должен быть уверенным еще на этапе заключения сделки, что он отгрузит свой товар. Не говоря уже о том, что у этих предприятий уже есть обязательства по контракту, с которыми они вошли в август и потеряли возможность отгружать продукцию. Развитие событий фатальное. На простое находятся сотни приднестровцев. Наши предприятия могут потерять рынки. Они имеют контракты, персонал, оборудование, знают, что делать, но не могут выпустить свой товар. Денежный поток не осуществляется, ряд местных товаропроизводителей сейчас находится в поиске стратегии выживания. Выход из этой ситуации один: менять решение по блокировке с молдавской стороны. Других вариантов нет», — подчеркнул Сергей Оболоник.