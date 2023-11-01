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ЕС выделил транш на ремонт украинских портов

ЕС выделил транш на ремонт украинских портов
Фото: Getty Images/Урсула фон дер Ляйен

Европейский Союз выделил 50 миллионов евро на ремонт украинской портовой инфраструктуры.

Европейский Союз выделил Украине 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем совершенствовать наши "линии солидарности" и предоставим 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры", - сообщила она.

ЕС выделил транш на ремонт украинских портов

Швейцария выделит Украине более €100 млн

Швейцария предоставит Украине более €100 млн помощи, средства пойдут на разминирование. Об этом сообщил президент Швейцарии Ален Берсе на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Выступление транслировалось по украинскому телевидению, передает ТАСС.

"Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование, это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение выделить 100 млн швейцарских франков (чуть более €103 млн)", - заявил Берсе.

"Это позволит повысить наше участие в решении проблем разминирования и обеспечения продуктами, а также будет способствовать экспорту зерновых с Украины", - подчеркнул он.

Берсе прибыл в Киев в субботу для переговоров с Зеленским и участия в саммите по продовольственной безопасности.
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