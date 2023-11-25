Власти Молдовы незаконно препятствуют поставкам газа в Гагаузию по доступной цене, заявила глава автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.
Ранее Гуцул сообщила, что автономия через лицензированного молдавского оператора по поставке газа заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдова – по тарифу 10 леев (56 центов) за кубометр топлива. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузской автономии Молдовы по оптимальной цене. Молдавский министр энергетики Виктор Парликов назвал контракт нереальным, однако Гуцул заверила, что жители автономии уже могут менять поставщика газа, передает ria.ru.
"Почему Майя Санду препятствует поставкам газа в Гагаузию по доступной цене? Сегодня этот вопрос волнует практически каждую семью в нашей автономии… Действия Майи Санду и правительства ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) не просто незаконны: эта власть лишает десятки тысяч семей надежды пережить эту зиму без долгов и в тепле", - написала Гуцул.
По ее словам, более 17 миллионов кубометров природного газа уже были закуплены в Турецкой Республике и находятся на временном хранении на Украине в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз". Весь этот объем природного газа компания Nordgaz Furnizare готова поставлять социальным учреждениям и бытовым потребителям в Гагаузию, в Тараклийском и Оргеевском районах по доступным ценам, значительно ниже тарифов, установленных Национальным агентством по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ).
"Однако, компания АО "Молдовагаз" и ее дочерняя структура ООО "Гагаузгаз", в частности, препятствуют поставкам газа конечным потребителям, ссылаясь на бюрократические сложности. К сожалению, молдавская власть и газовый монополист объединили свои усилия, чтобы на газовом рынке страны сохранялась монополия АО "Молдовагаз", - подчеркнула Гуцул.
В Молдове действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в Молдове используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдовы в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдову из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".