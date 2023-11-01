Крупнейший в мире айсберг пришел в движение после более чем 30 лет пребывания на морском дне. Глыба, названная A23a, откололась от береговой линии Антарктиды в 1986 году, но быстро опустилась на дно моря Уэдделла, превратившись в часть ледяного покрова, сообщает mir24.tv.
Площадь айсберга составляет почти 4000 кв км, что более чем в два раза превышает площадь Лондона. Его толщина составляет около 400 метров. Для сравнения, лондонский «Осколок», самый высокий небоскреб в Европе, имеет высоту всего 310 метров.
В 2020 году айсберг начал шевелиться. В 2022 году он стал стремительно дрейфовать, а в последние месяцы набрал скорость под влиянием ветров и течений и сейчас, согласно спутниковым данным, проходит северную оконечность Антарктического полуострова.
Ученые связали это явление с уменьшением размеров айсберга – из-за этого он потерял сцепление и начал двигаться. Как и большинство айсбергов из сектора Уэдделла, он почти наверняка будет выброшен в Антарктическое циркумполярное течение, которое направит его в Южную Атлантику по пути, известному как «аллея айсбергов».
Ученые намерены внимательно следить за продвижением A23a. Если он достигнет Южной Георгии, то может создать угрозу для обитающих там миллионов тюленей, пингвинов и морских птиц. Но айсберги также приносят пользу экосистемам – в процессе таяния они высвобождают минеральную пыль, которая является источником питательных веществ для организмов, составляющих основу антарктической пищевой цепочки, сообщает The Daily Mail.
Другое исследование показало, что ледники Антарктиды потеряли 7,5 трлн тонн воды за последние 25 лет. С 1997 по 2021 годы они сократились более чем на 40%.